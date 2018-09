Política versus huesos

¡Madre mía con la memoria histórica! Que no se habla de otra cosa, por más que se intenta, mientras los presidentes Sánchez e Iglesias están partiéndose el pecho para salir en la prensa con algún titular que sea digno de arrebatarse una primera página en los periódicos y no hay manera.

Ahí los tienes, locos por bajar los impuestos a los productos básicos y las cuotas de autónomos... ¡A buenas horas vienen con estas! Con la falta que hacía hace unos años, cuando nos encontrábamos en plena crisis y el inepto de Rajoy sufriendo parálisis cerebral... Lo digo porque en su día tomé un negocio por no hallar la manera de conseguir un trabajo, pues estaba ya sin derecho a cobrar el paro y con dos hijas menores que criar sin ayuda del padre, teniendo que gastar en abogados lo indecible para ver si el tío reaccionaba.

Para adquirir dicho negocio invertí todos los ahorros de mi vida y pedí prestado a familiares. Pero a los catorce meses tuve que retirarme porque había días en que solo hacía veinte céntimos de caja y mensualmente había que pagar como doscientos cincuenta euros de la cuota de autónomo, hacer los módulos cada tres meses, pagar asesores, alquiler, agua, luz, teléfono, gasolina… y encima, comer.

Ahora vienen estos a darse cuenta de que las cuotas de los autónomos son algo prohibitivo para la mayor parte de las familias. Si en ese momento, cuando más lo necesitábamos, nos hubieran cobrado la cuota de autónomo en función de los ingresos, a lo mejor no hubiera descendido tanto nuestra calidad de vida, que llegamos casi al punto de pasar hambre. En pleno siglo XXI y comiendo un día tras otro las sobras de pan duro del bar del vecino. ¡Y eso es así, doñita!

Los presidentes hablan y hablan de otros temas también. Y no sé qué pensar de lo de la venta de armas a Arabia Saudí. Parece sacado de una película de mal gusto. ¡Me quedo boba! ¡Nuestro país, vendiendo armas para que otros pobres se maten!

Aunque lo de la retirada de la medalla al mérito y de la pensión a ese sinvergüenza de Billy el Niño ni siquiera ha trascendido, lo mismo que la gratuidad de la educación de cero a tres años. Supongo que los españoles damos por hecho que tanto una cosa como la otra son un derecho y los presidentes han estado despistados hasta ahora, esperando a hacer sus propios presupuestos.

Y hablando de la educación: ahí están los compañeros políticos del Cabildo y Gobierno de Canarias intentando también salir en los periódicos a cualquier precio, no solo amenizándonos las fechas preelectorales con su presencia hasta el hartazgo en procesiones, romerías, reuniones de vecinos, excursiones..., sino que ahora les ha dado por mejorar la educación con la implementación de videojuegos en las aulas, que no sé cómo voy a hacer yo si tengo que impartir una clase de esta materia a quienes tienen millones más de años luz de práctica respecto a lo que yo puedo enseñarles. Se va a notar que no tengo o no tenemos ni repajolera idea, pero me pondré a dejarme enseñar por los alumnos.

Creo que si en Canarias bajan como dicen las ratios de alumnos por curso será más fácil convencer con esta vocecita mía a esos pocos pequeños gritones. Aunque por el momento se están haciendo de rogar para hacer los nombramientos de principio de curso, que van cayendo a cuentagotas para ahorrar en salarios. Luego empezarán las exigencias burocráticas para que nos pongamos al día lo antes posible. Si ese dinero de los videojuegos, que podrían crear adicciones más que favorecer la educación, lo emplearan en formación y nóminas del profesorado, otro gallo cantaría para mejorar la educación, desde luego. Yo mejor no digo nada porque, como los que gobiernan y pagan son los míos… ¿Verdad, señora?

Pero como dije antes, lo de la memoria histórica está acaparando vorazmente todos los titulares como una densa mancha de aceite. Parece que no se sabe qué hacer con los restos de Franco, si sacarlos de la tumba, si entregárselos a los nietos, que se hacen los suecos porque creo que se avergüenzan… Para coger el dinerito y salir por patas sí que anduvieron diestros. Tampoco saben si dinamitar el monumento del Valle de los Caídos o ponerle la cara de Batman a la estatua de la avenida de Anaga, donde, por cierto, hace poco más de veintiséis años me pidieron compromiso de matrimonio, por lo que yo más bien le pondría a Franco la careta de Batman y dinamitaría este monumento también como hicieron con el de Las Raíces y así nos reiríamos un rato y tendríamos una estatua menos a la que limpiar las cagadas de las palomas. La cuestión es que ahora, aprovechando la coyuntura, Luisi Castro quiere hacerse más “popular” si cabe y traerse los huesos a Güímar para poner un museo para fans distraídos. ¡En fin!

Documentos, historias, películas, documentales, testimonios, restos óseos, fosas comunes están saliendo a la luz por centenares para avergonzarnos como país decente y dejarnos boquiabiertos. No era nada lo de Franco, dicen, y parece que Hitler a su lado era un principiante.

Pero… ¿Serán capaces nuestros políticos de tapar el sol de todo ese caos de la memoria histórica con sus menudencias políticas?