Querido Baltar...

Estoy convencida de que ser consejero de Sanidad en Canarias no es una tarea fácil. Quizás usted pensaba que sería una tarea mucho más sencilla cuando Fernando Clavijo lo llamó por teléfono para ofrecerle el puesto. Pero déjeme decirle una cosa: no lo está haciendo muy bien para ser el “buen gestor” que nos prometió el presidente. Por lo menos para el sistema público. Recuerde, usted es consejero de la sanidad pública canaria, la que pagamos todos.

Estoy convencida de que ser director de orquesta en una clínica de la sanidad privada canaria es una tarea mucho más tranquila. Es cierto que en la sanidad privada los pacientes son mucho más agradecidos, eso sí, económicamente hablando. Dicen que los beneficios que se ha llevado la sanidad privada a través de los conciertos ilegales han crecido desde que usted es consejero. No me sorprende, no tengo dudas de que están desmantelando el sistema público.

Yo soy una de esas personas que esta semana ha tenido a un familiar en los pasillos de urgencias. Soy consciente de que usted no está acostumbrado a tratar con la clase obrera, y que si un familiar de usted se pone enfermo no solo cuenta con las mejores atenciones, sino que, además, lo hace con la mayor brevedad posible. No le descubro la pólvora al decirle que el tiempo es una cuestión económica; eso los buenos gestores de la privada lo saben muy bien. Pero le voy a dar un consejo que le va a venir bien para desarrollar su cargo en la sanidad pública con la conciencia tranquila, antes de que utilice la puerta giratoria y vuelva a la sanidad privada: le conviene darse un paseo por las urgencias canarias.

En las urgencias no va a encontrar a conocidos ni a alguno de los consejeros que escoltan a Clavijo, lo que sí va a encontrar es a muchas familias esperando por que a un familiar lo trasladen a una habitación. También a señores mayores en camas abandonadas en los pasillos. Y va a encontrar a familiares que se turnan para poder ver a los pacientes que esperan por una habitación, ya que es imposible que todos los familiares de las personas que están en los pasillos entren y salgan sin que se produzca un colapso.

Ya ve, estas son las circunstancias en España. Resulta que, en una de las comunidades más pobres de toda España, si enfermas y tienes que ir a urgencias, te va a tocar una larga espera para que te atiendan. Esto también lo sé por experiencia propia, señor consejero. Qué suerte tenemos de contar con un personal sanitario que, a pesar de estar desbordado, encuentra tiempo para dedicarte una sonrisa mientras cruzan los pasillos. Hágame caso, señor Baltar, visite las urgencias canarias.