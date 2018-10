El SMI y el discurso del miedo

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros ha asustado a los empresarios "muy españoles y mucho españoles", que diría el expresidente Mariano Rajoy. Mientras se alerta sobre los altos índices de pobreza que sufre Canarias, segunda comunidad con mayor tasa de personas en riesgo de exclusión, se pone el grito en el cielo sobre las consecuencias que puede tener para la economía española la subida del SMI.

La misma crisis que preocupa a Albert Rivera le causa consternación a la Confederación Canaria de Empresarios . A Ciudadanos le preocupa que los empresarios se lo piensen dos veces a la hora de contratar personal y que se produzca una oleada de despidos. Dicho de otra forma, "no es lo mismo que gobiernen unos a que gobiernen otros". El abaratamiento del empleo y la precariedad laboral son la mejor fórmula que tiene Ciudadanos para salir de una crisis que ha durado algo más de una década.

Dicen en la Confederación Canaria de Empresarios que ellos no están en contra de la subida del SMI, pero claro: "Si el Gobierno sube el 1 de enero el SMI a 900 euros y no pasa nada pues se ha hecho una buena medida. Si pasa algo, los más perjudicados son las personas a las que se intenta favorecer", le soltó Agustín Manrique de Lara a Iván Alejandro Hernández en este medio. Nos dejan claro que, si el día 1 de enero se acaba el mundo, ya sabemos que va a ser responsabilidad de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y es que así funciona el miedo. Esa herramienta que tiene la derecha para hostigar a la clase trabajadora y convencerla de que la izquierda no gestiona bien la economía. Si el primer día del año seguimos con vida y no peta la economía española, podremos dormir tranquilos.

Uno de los sectores que, según los expertos, pueden verse beneficiados con esa subida son las familias monomarentales, aquellas encabezadas por una mujer con responsabilidades familiares a su cargo. Uno de los sectores más vulnerables en Canarias. Mujeres de entre 45 y 60 años con poca formación académica, vulnerabilidad económica y con cargas familiares de todo tipo. Es insultante que haya sectores capaces de oponerse a que las personas más vulnerables no caigan en la precariedad laboral.

Los empresarios que deseen despedir a sus empleados encontrarán una excusa en la subida del SMI, de la misma forma que sucedió con la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular. La subida del Salario Mínimo Interprofesional es un pequeño gran paso para las personas más vulnerables.