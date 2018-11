Tenerife, llegaremos a tiempo

Tenerife es la isla de la crítica, el lugar donde hace unos días el mar hizo estragos llevándose un balcón. La culpa hay que echársela a una ley de costas que llegó tarde y no reparó el daño ya causado en nuestro litoral, a pesar de los informes emitidos por organizaciones como Greenpeace, que advertían de lo que podía pasar y finalmente pasó. Y ese mismo mar se está vengando, es así. Tenerife es la isla donde los vertidos de aguas residuales son una realidad asumida por su gente, todas somos conscientes de lo que está pasando, a la vez que nos produce una enorme vergüenza ajena y, por supuesto, rechazo absoluto. Entonces, ¿por qué no se hace nada para frenar este despropósito ecológico?

Nuestra isla tiene las carreteras más caras de toda Canarias, por ser la capital en la que históricamente más se ha invertido, pero a su vez son vías colapsadas y caóticas que amargan día a día a la gente que tiene que coger el coche para trasladarse al sur o al norte no para irse precisamente de fiesta sino para trabajar.

Desde Podemos Canarias queremos citar con su permiso a nuestra cantante canaria, Rosana, para decirle a todos los canarios y canarias que "llegaremos a tiempo". A tiempo de todo. ¿Y si votamos todas y todos por una isla mejor? Nuestra riqueza natural hace que desastres como la instalación de la regasificadora de Granadilla de Abona no se puedan permitir. No lo decimos nosotras, desde Podemos, lo dice la Comisión de los Mercados y la Competencia. Algo que llevamos al Congreso y que llevaremos al Parlamento Europeo si hace falta. No queremos llenar nuestra tierra de miles de kilómetros de tuberías que trasladen un gas tóxico teniendo sol, mar y viento.

Tampoco queremos una sanidad a la cola del país que deja morir a su gente o que deja la salud como un privilegio para quien pueda pagar un seguro privado. No queremos una isla con los servicios públicos en manos de subcontratas que maltratan a sus trabajadoras. Hay determinados servicios esenciales del Cabildo de Tenerife, como la gestión de los residuos, que deben volver a una gestión pública y directa. 2018 es el año de las mujeres y esos cuidados que nos ha impuesto la sociedad patriarcal los queremos llevar a las políticas de esta isla para que de una vez por todas cuide a su gente. Eso sí, en igualdad.

Los derechos de las personas LGTBI no están para nosotras en un segundo plano; por eso pedimos recientemente que se destinara un porcentaje concreto a la inclusión de las personas trans en el entorno laboral de la entidad insular.

¿Qué te parece que sea la ciudadanía la que fiscalice la política que se haga en el Cabildo de Tenerife? Hay que dejar de tenerle miedo a la participación. Crear un mecanismo de fiscalización ciudadana de la actividad política del Cabildo para que nos hagan rendir cuentas, que es lo mínimo que podemos hacer para con la gente. Las necesidades de inversiones y sobre todo la prioridad de estas se deben desarrollar conjuntamente con las demandas ciudadanas. ¿Te parece una locura? Pues no nos votes porque nuestra intención es contar contigo y hacerte trabajar, por ti.

En el acceso a la vivienda no se entiende que se sigan incumpliendo los acuerdos en torno al desahucio cero, a la lucha contra la especulación inmobiliaria y el acceso a la vivienda digna para todas esas personas que hoy en día no pueden. ¿Hace falta recordar, una vez más, que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional? Ahora que se acerca nuestro tan querido día del patriotismo por excelencia, a todos aquellos que adoran la Constitución Española, ¿por qué no empiezan por cumplirla y hacerla cumplir como mandatarios públicos que son? ¡Es su trabajo! La rehabilitación y renovación del parque de viviendas de Tenerife, con más de 20 años de antigüedad, es una necesidad acuciante y supondría una mejora ambiental y urbana a la par que una recuperación del empleo sostenible en el ámbito de la construcción.

Hay ciertas líneas que tenemos muy claras y en Tenerife no vamos a permitir la construcción de la regasificadora de Granadilla de Abona, ni una incineradora de residuos, ni más trenes. Hay que ir de lo local a lo universal y pensar en términos de isla, no somos un macrocontinente que demande un macromodelo de movilidad. Somos una tierra que se debe a sus espacios naturales y que se enriquece de ellos. Reinvertir lo ganado gracias al crecimiento del turismo en las mismas infraestructuras que ahora están siendo superexplotadas. Hay que restaurar los lugares públicos urbanos, rurales y naturales, que son el oro de nuestra tierra. Y para ello es fundamental invertir en reforestación.

¿Por qué si somos una isla con fuentes de energía renovables suficientes para abastecernos no paramos de hablar de recursos fósiles y contaminantes? Solo tiene sentido para los amigos de CC que son quienes financian sus campañas políticas. Tenemos que desarrollar también políticas animalistas de prevención, promoción y actuación para evitar el abandono y maltrato animal.

Evitemos de una vez por todas la dependencia del exterior dentro de lo posible, apostemos por un modelo energético ecológico y que luche contra el cambio climático y no lo acelere. Impulsemos un nuevo en el que las explotaciones agroganaderas se empoderen y avancen hacia la soberanía alimentaria. Nos quejamos de lo caro que está el kilo de plátanos o de papas a la vez que sentimos pena por los trabajadores del campo, que cobran una miseria. ¿A dónde va todo ese beneficio entonces? Queremos que lo que es del campesino vuelva al campesino. Queremos facilitar espacios y herramientas para que las personas jóvenes se puedan sumar, también bancos de tierra públicos en todos los municipios de Tenerife para que puedan crear sus huertos y plantar.

La de Podemos será una estrategia política, social, económica y ambiental integral, basada en la creatividad que surja de la escucha activa y la participación democrática. No podemos estar sin la gente que nos ha dado su confianza y tenemos un proyecto de isla anhelado que pasa por todos los puntos ya mencionados.

"Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo".

*Consejera en el Cabildo de Tenerife y responsable del Área de Sanidad y Salud en Podemos de Canarias