Ya nos conocemos todos

"En los pueblos nos conocemos todos". Esta no es una frase de Celia Villalobos en Al rojo vivo. Pueden estar tranquilos; es una frase de Ana Oramas en un mitin de Coalición Canaria en los años dorados del partido.

A raíz de la intervención de la diputada nacionalista durante la moción de censura a Mariano Rajoy, están circulando vídeos y artículos sobre el poder de argumentación de Oramas y sobre el supuesto rapapolvo que le dio al exvicepresidente de Bankia por gastar 450.000 euros en tarjetas black.

Es cierto que la diputada nacionalista domina a la perfección el lenguaje, sobre todo el lenguaje no verbal. Gesticula, finge que se enfada antes sus interlocutores, aporta una entonación muy y mucho canaria... Todo lo que sea necesario para defender los intereses de Canarias en Madrid. Pero no debemos olvidar que Oramas lleva demasiado tiempo en política, primero en la regional y luego en las altas cumbres, como para que no tenga un pasado. Y ya sabemos que el pasado siempre vuelve.

Por eso, es normal entrar en estado de shock cuando ves en medios nacionales la noticia del heroico "rapapolvo" que la presidenta de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera dio a José Antonio Moral Santín, expresidente de Caja Madrid y exconsejero de Bankia, por gastar 450.000 euros en tarjetas black.

Hemos podido leer titulares como El rapapolvo, El repaso de Oramas con las tarjetas black o Oramas llama a las cosas por su nombre, titulares que no representan la frase inicial.

"Y esas borrascas del PSOE con insultos y descalificaciones teniendo Berto querellas como tuve yo, 16 querellas, pero sabiendo que en el pueblo nuestro nos conocemos todos. Y es una persona honrada, honesta y trabajadora. Porque Berto es un pedazo de alcalde". La persona que pronuncia esta frase es la misma persona que ahora dirige la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, y la persona a la que se refiere Oramas es un exalcalde condenado por corrupción. Y es que en Coalición Canaria no siempre han llamado a las cosas "por su nombre".

Tenemos un problema como sociedad cuando la persona que da "rapapolvos" y dirige comisiones sobre la financiación ilegal de los partidos es la misma que hace unos años defendía a personas hoy condenadas por corrupción. El discurso de Oramas no es heroico, es bochornoso.