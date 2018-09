El presidente ve "cortinas de humo"

La semana pasada conocíamos la historia de Pedro Fausto Canales Bermejo. Una víctima del franquismo que quiere sacar a su padre y a su tío del Valle de los Caídos. "Queremos sacar a nuestros ascendientes del Valle de los Caídos", decía Fausto en un reportaje donde se explicaba que muchos de los restos de las víctimas del franquismo se encuentran en el mausoleo de Cuelgamuros. Esa misma semana el presidente del Gobierno de Canarias calificaba la exhumación del dictador como una "cortina de humo".

En España, hay un gran número de personas que no saben dónde se encuentran enterrados sus familiares. Son personas con nombre y apellidos, personas como Fausto Canales. Es a esas personas a las que insulta Fernando Clavijo cuando dice que la exhumación del dictador es una "cortina de humo" del PSOE para no hablar de "financiación autonómica".

No, la exhumación de Francisco Franco no es una "cortina de humo". Es un deber democrático. La exhumación del dictador es una deuda que tenemos con los represaliados y con los que fueron asesinados en la dictadura. Y aunque la Ley de Memoria Histórica no se cumpla en su totalidad, fue uno de los grandes logros sociales del PSOE. Fue, probablemente, en esos logros en lo que estaba pensando Pedro Sánchez cuando decidió sacar al generalísimo del Valle de los Caídos.

Como las "cortinas de humo" no las inventó Clavijo, no se trata de un argumento original. Se trata de un argumento que, también, ha utilizado el propio Eduardo Inda. El periodista explica su postura sobre el asunto a través de un videoblog en OKDiario titulado: "Lo de Franco es una cortina de humo para que no se hable del Falcon o los enchufes a Begoña". Aquí tienen un ejemplo de cómo se puede utilizar un mismo argumento con finalidades políticas distintas.

Podría aprovechar estas líneas y hacer una lista de "cortinas de humo" utilizadas por Coalición Canaria durante los últimos 25 años. Pero no está bien hacer política con el dolor de las víctimas del franquismo, por mucho que lo haga el presidente del Gobierno de Canarias.