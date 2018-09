Las cosas en Santa Cruz marchan razonablemente y por eso debemos seguir aplicando el sentido común, para que la ciudad ofrezca cada día mejores oportunidades de empleo e inversión y una creciente calidad de vida para quienes compartimos su espacio.

Soy consciente de que queda mucho por hacer, especialmente en la lucha contra el desempleo, pero no pierdo la perspectiva del camino recorrido ni de nuestra delicada situación en las horas en las que la crisis económica golpeó con mayor dureza a nuestra gente. Corría el año 2013 y el número de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo ascendía a 30.000. Hoy, cinco años después, la ciudad ha sido capaz de colocar esa cifra por debajo de la barrera de las 22.000, algo que no sucedía desde el año 2009.

La progresión es evidente, pero no suficiente. Y no lo será hasta que volvamos, al menos, a los niveles pre-crisis. Porque si bien me complace ver cómo Santa Cruz ha venido reduciendo el paro de manera continua desde hace diez meses, o cómo las nuevas contrataciones superan habitualmente desde el año 2015 las 9.000 mensuales, es cierto que sigue habiendo en la ciudad cerca de 22.000 personas, con nombres y apellidos, que buscan un trabajo y no lo consiguen.

Son 22.000 razones para seguir luchando, día a día, desde mi responsabilidad como alcalde, para ofrecer una respuesta -una respuesta digna- a estos convecinos. Y para confiar en que desde las instancias en las que se diseñan las políticas económicas de Estado se actúe con sensatez, sin decisiones que generen incertidumbre o, lo que es peor, nos pongan de nuevo los pies en el fango económico.

Desde el Ayuntamiento vamos a profundizar en todas aquellas iniciativas que hemos puesto en marcha desde hace ya varios años para contribuir a la generación de actividad económica y de empleo. Por ejemplo, la rebaja de la presión fiscal; por ejemplo, las actividades de dinamización comercial; por ejemplo, el impulso del sector turístico; por ejemplo, la promoción de nuestra gastronomía; por ejemplo, la reducción de los trámites burocráticos; por ejemplo, la apuesta por los rodajes cinematográficos…

A este último respecto, muy pronto volveremos a tener en la ciudad el rodaje de una gran producción hollywoodense, Rambo V, después del gran sabor de boca que nos dejó la grabación de Jason Bourne a finales de 2015.

Se trata de una buena noticia para Santa Cruz, a diferentes niveles. Primero, por sus efectos económicos, tanto en la contratación de servicios y personal locales por parte de la productora principal como por el gasto que realizarán en la ciudad todos quienes formen parte del rodaje. Y segundo, por la promoción de Santa Cruz en el exterior; especialmente tratándose del regreso de una saga tan popular como la de Rambo y de un actor icónico en el cine de acción, Sylvester Stallone, hechos que a buen seguro coparán mucho espacio en los medios de comunicación -especializados o no- y en las redes sociales.

En definitiva, debemos aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para consolidar la recuperación económica y llevarla a todos los hogares y familias de Santa Cruz.

Mi tarea, mi responsabilidad, mi preocupación y mi compromiso es ese. Y de ahí no me moveré.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife