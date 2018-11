Coalición Canaria lo ha dejado claro: no habrá censura en La Laguna pues "no pasa nada por que el Gobierno de La Laguna se quede con siete concejales", explicaba en rueda de prensa el alcalde lagunero esta semana. Algo así como el "no me voy, me quedo" de Cifuentes. Las guerras entre las facciones que hay dentro del PSOE canario visibilizan la falta de intencionalidad de los socialistas para sacar a Coalición Canaria del poder.

La capacidad de actuación que tiene CC sobre el PSOE lagunero se ve reflejado en las palabras de José Alberto Díaz: "Si somos siete, somos siete, no sé qué temor hay; tenemos claro lo que hay que hacer". La traducción de estas declaraciones es que los nacionalistas no tienen miedo, saben lo que va a ocurrir porque ya lo han vivido antes.

El PSOE lagunero ha tenido más de una ocasión para unir fuerzas con Unidos Se Puede y sacar del poder a José Alberto Díaz en el Ayuntamiento de La Laguna, y si no lo ha hecho es porque ni a Mónica Martín ni al PSOE lagunero les conviene.

Si en el PSOE regional hubiesen tenido un poco de sentido común, tendrían que, al menos, definir un cambio de rumbo para las próximas elecciones. El mismo PSOE que quiere de alcaldesa a Patricia Hernández en Santa Cruz, defendiendo un supuesto "cambio" para "mandar a la oposición" a Coalición Canaria, mantiene a José Alberto Díaz como alcalde. Y esto nos lleva a dos reflexiones. Aunque sea necesario, no solo debemos preguntarnos las razones que llevan al PSOE lagunero a hacerse el harakiri político, sino que lo importante es plantear qué teme el PSOE lagunero o qué poderes, más o menos visibles, están controlando el partido. Esta es la clave para comprender la tranquilidad que ha mostrado durante los últimos días Coalición Canaria.

Surge, también, la duda de si se tratará de un acontecimiento puntual derivado por el proceso de primarias que ha ganado Luis Yeray Gutiérrez como candidato a alcaldía para las próximas elecciones, o si se trata de la punta del iceberg.

De cualquier modo, el PSOE regional no podrá enfrentarse a los nacionalistas de forma real en unas elecciones con el objetivo de "mandar a la oposición" a CC cuando hace el ridículo en el Ayuntamiento lagunero. El resto de las especulaciones, ruedas de prensa o declaraciones de intenciones forman parte del espectáculo que hemos presenciado en los últimos años. Un ridículo tan evidente que ni un alcalde investigado es capaz de tomarlo en serio.