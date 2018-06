El acusado por el crimen de El Draguillo dice que no fue un asesinato porque la amaba y no quería matarla

A. H. O., acusado de asesinar el pasado año a A. B., con quien mantenía una relación desde hacía unos meses, ha considerado este miércoles que no se trató de un asesinato porque amaba a esa mujer y no quería matarla, y ha añadido que en su opinión fue un homicidio involuntario.



Esa ha sido la declaración que A. H. O. ha hecho al término de la segunda jornada de un juicio en el que el jurado decidirá durante las próximas horas si se trató de un asesinato, como han calificado los hechos el Ministerio Fiscal y la acusación particular, o de un homicidio desafortunado, como ha asegurado la defensa.



La muerte de A. B., de 37 años, se produjo entre las 18 y las 24 horas del 4 de agosto de 2017 en una vivienda de la capital tinerfeña, y los peritos han declarado que su fallecimiento fue consecuencia de los muchos golpes que recibió.



Durante la jornada de este miércoles han declarado seis policías nacionales, así como una tía del acusado y el marido de ésta, una vecina de la casa que habían ocupado el presunto asesino y la víctima, y la médico de la ambulancia que llegó al lugar el día del suceso.



El representante del Ministerio Fiscal, José Luis Sánchez, ha mantenido hoy en sus alegaciones la petición de 23 años de prisión por asesinato, y ha insistido en que A. B. no tuvo posibilidad de defenderse y si bien ella no ha hablado sí "lo ha hecho su cuerpo" que, ha añadido, recibió una "brutal paliza".



Los peritos encontraron en el cuerpo de la víctima cocaína, derivados de la heroína, metadona, ansiolíticos, antipsicóticos, marihuana y otros productos tóxicos, además de gran cantidad de alcohol y el Ministerio Fiscal ha descartado que la noche de su muerte hubiera atacado al acusado, ya que éste no tenía lesiones.



A juicio del fiscal, el acusado mató de manera consciente a la mujer quien, ha señalado, recibió los golpes antes de morir, y al igual que la acusación particular, ejercida por el Instituto Canario de Igualdad, ha descartado que la muerte se produjese por inhalación de humo.



La abogada de la acusación particular, Lucrecia Roldán, también ha calificado los hechos de asesinato y ha pedido 25 años de prisión al añadir el de agravante de superioridad.



Lucrecia Roldán ha recordado que, según los peritos, la víctima no tenía lesiones defensivas, y ha mostrado su extrañeza de que el acusado sea drogodependiente pues, ha destacado, no permitió que lo examinase un médico forense y durante el tiempo que ha transcurrido desde el suceso no ha sufrido síndrome de abstinencia ni ha realizado rehabilitación.



La abogada de la acusación particular también ha cuestionado que en el momento de los sucesos el acusado estuviese bajo la influencia de drogas y alcohol porque para entrar y salir de la vivienda, que ocupaban de manera ilegal desde hacía unos días, había que subir y bajar por una escalera apoyada en la pared.



Esa noche el acusado salió de esa vivienda y en tres ocasiones para ir a casa de sus tíos, que viven a unos cien metros, y lo hizo sin incidentes, ha añadido la abogada, quien ha indicado que la "brutal paliza" que sufrió A. B. requiere de una buena capacidad física.



El abogado de la defensa, Mario Schwartz, ha alegado que se trata de un caso de "miseria humana" con resultado de muerte accidental, y ha afirmado que no puede ser violencia de género algo que ha sucedido entre dos drogadictos, para añadir que nadie sabe lo que en realidad ocurrió.



Lo lógico es pensar que alguien ha provocado la muerte pero se desconoce el motivo, ha subrayado el abogado defensor, quien ha insistido en que las lesiones de la fallecida fueron el resultado de los intentos del acusado por reanimarla después de que él se despertase por el humo y comprobase que la mujer no reaccionaba.



La noche anterior se había producido una discusión entre los dos y ha insistido en que su defendido no es un asesino porque para ello tenía que haber planeado los hechos y porque además hay que aplicar el eximente de drogadicción.