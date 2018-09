El acusado de matar a su madre en Arona dice que tenía una buena relación con ella

El joven acusado de matar a su madre en Arona en septiembre de 2016, Dino M., ha asegurado que mantenía una “estupenda” relación con ella y que ésta continúa siendo la persona “más importante” de su vida.



Durante la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el joven croata ha señalado que la mañana del 1 de septiembre, día del suceso, no hubo "ningún conflicto" y que había salido con su padre a resolver un papeleo en Hacienda.



El acusado ha declarado que debido a una amnesia psicogénica no recuerda volver a su casa, ni cómo se produjo unos cortes en la muñeca ni tampoco su encuentro con la Guardia Civil por la tarde en el arcén de la carretera que une Las Galletas con Las Rosas.



La lectura previa de los hechos, sin embargo, refiere una “fuerte discusión” entre madre e hijo sin que conste la causa, y en el transcurso de ella el acusado le apretó el cuello “fuertemente y con intención de matarla” hasta provocarle un edema cerebral que acabó con su vida al día siguiente.



Unos hechos que la Fiscalía considera un delito de homicidio con agravante de parentesco por los que pide una pena de 14 años de prisión y una indemnización a los herederos de 100.000 euros, además de los 51.120,96 euros que reclama la abogacía del Estado en concepto de responsabilidad civil.



La defensa del acusado indica que estos hechos no fueron probados en el informe toxicológico realizado en sus uñas y manos, donde no se encontraron restos que no fueran de él, y que faltan pruebas “directas y objetivas”, además de un “elemento esencial para una acusación”: el móvil.



Tras el suceso, además, el padre encontró abierta la puerta del garaje del domicilio, cuando era él quien poseía el único mando para abrirla.



La familia había llegado a Tenerife a finales de julio de 2016, según Dino M., para “cambiar” sus vidas y “huir del estrés” que padecían en Croacia, y tenían pensado montar una empresa de máquinas de agua en la que el joven, mayor de edad desde marzo de aquel año, ayudaría.



El veredicto del jurado popular está previsto para este próximo jueves.