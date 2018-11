El denunciante del caso Grúas dice que Clavijo tiene "un ataque de cagalera grande"

Santiago Pérez, denunciante del caso Grúas y concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, ha asegurado este martes que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "tiene un ataque de cagalera tan grande" que, mientras dice públicamente "que le da igual quién lo juzgue lleva dos semanas asediando al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que retenga el caso en sus manos y lo archive de inmediato".

Según Pérez, Clavijo está haciendo "exactamente" lo contrario a lo que proclama. "No se cansa de repetir la matraquilla de que a él le da lo mismo que le investigue, y en su día juzgue, el TSJC que los tribunales de Tenerife. Sin embargo, toda su infantería mediática y sus subalternos del Gobierno y Coalición Canaria (CC) llevan dos semanas asediando al TSJC con el objetivo de prolongar un aforamiento que ya no existe", resalta el concejal lagunero.

También recuerda que este mismo martes Clavijo "y toda su fanfarria propagandística pagada con dinero público" anuncian que van a recurrir el auto del TSJC devolviendo la investigación del caso Grúas al Juzgado de Instrucción de La Laguna.

"Lo más gracioso de este asunto es que la representación de Clavijo primero pidió al TSJC que archivara el caso Grúas, sin escuchar si quiera al fiscal. Ahora dice lo contrario: que la devolución del caso al Juzgado lagunero es nula, porque no se escuchó a las partes".

El concejal insiste en que el TSJC "tenía a la vista todas las opciones posibles y conocía el criterio de todas las partes personadas. ¿Faltaba alguien? Los imputados no aforados, que no se habían tomado la molestia de comparecer ante el TSJC, que confiaban en las promesas que le hicieron a Clavijo y él les contó para tenerlos tranquilos. En cualquier caso, no iban a plantear nada distinto al archivo del caso".

Santiago Pérez también lamentó que Clavijo esté pidiendo al TSJC "que actúe al margen de la ley, y no de cualquier ley, sino del flamante Estatuto, la constitución canaria que él juró cumplir y hacernos cumplir a todos los canarios".

"La gente de esta tierra no es tonta y ante la contradicción cada vez más evidente entre lo que Clavijo dice y lo que hace piensa que tiene algo que ocultar, que si está tan empeñado en prorrogar la competencia del TSJC aunque esté derogado el aforamiento, es porque algo no cuadra", sostiene Pérez.

Por último, el concejal resalta que "a cualquier ciudadano seguro de su inocencia, con la conciencia tranquila, le daría lo mismo que lo investigara el TSJC que los jueces y tribunales de La Laguna y Tenerife, si a él no le da lo mismo es porque sabe que tiene cosas que ocultar".