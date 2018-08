La Casa Blanca más blanca: la foto de becarios muestra el declive de la diversidad con Donald Trump

Una imagen filtrada de los becarios de la Casa Blanca durante el verano de 2018 ha vuelto a poner en el punto de mira al gobierno de Trump por su compromiso con la diversidad, o la falta del mismo.

Un tercio de los estadounidenses de entre 20 y 30 años pertenecen a minorías, pero la foto no publicada muestra que el grupo de este verano no representa nada parecido, algo similar a lo que ocurre con la composición del gabinete del presidente. Los miembros de minorías étnicas en el gabinete de Trump se cuentan con las manos, mientras que el 64% de los miembros del equipo de Obama eran mujeres y hombres no blancos, de acuerdo con un análisis de The New York Times.

Esta es la diferencia entre la foto de becarios del verano de 2018 y la de otoño de 2016.

Foto de becarios de la Casa Blanca durante el periodo de otoño de 2016, bajo el gobierno de Barack Obama.