Una foto de Ivanka Trump y su hijo desata las críticas por la separación de familias de inmigrantes en la frontera

Ivanka Trump ha recibido críticas este domingo en las redes sociales después de tuitear una imagen abrazando a su hijo de dos años, Theodore, en un momento en que los medios informan de que los agentes fronterizos estadounidenses están separando por la fuerza a los hijos de sus madres. El tuit de Trump rezaba: “Mi domingo por la mañana”.

El cómico Patton Oswalt fue uno de los miles en relacionar el tuit con la separación de familias en la frontera bajo las políticas de la Administración de Trump. “Abrazar a tu pequeño sabiendo exactamente dónde está, a salvo en tus brazos, es lo mejor, ¿no?”, escribió Oswalt. “Es lo mejor. Lo MEJOR. ¿Verdad, Ivanka? ¿verdad?”, añadió.

La furiosa reacción al tuit de Trump incluía respuestas de muchas madres que pedían a la hija del presidente que se imaginase que la separasen de su hijo a la fuerza.

“Es madre de tres” (hijos), escribió la usuaria @litbrit. “Yo también. Imagínese que alguien con uniforme de inmigración se lleva a su precioso bebé y nunca lo vuelve a ver. Esto es lo que está pasando gracias a las políticas de su padre. HAGA ALGO”.

Brian Klaas, miembro de la London School of Economics y antiguo estratega demócrata, escribió: “Esto está absolutamente fuera de lugar, dado que está creciendo la indignación pública porque los agentes en la frontera están arrebatando por la fuerza a los niños de los brazos de sus padres. Una política bárbara de la que Ivanka Trump es cómplice”.

This is so unbelievably tone deaf, given that public outrage is growing over young kids being forcibly ripped from the arms of their parents at the border — a barbaric policy that Ivanka Trump is complicit in supporting. https://t.co/Hy1FVjLoZV — Brian Klaas (@brianklaas) 27 de mayo de 2018

Antes, a las familias de las que se sospechaba que habían cruzado la frontera de forma irregular se les permitía estar juntos hasta que se resolviesen sus casos. A principios de mayo, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció una política de “tolerancia cero” con la inmigración irregular.

“Aquellos arrestados serán enviados directamente a un tribunal federal bajo la custodia del US Marshals Service, y sus hijos serán transferidos a la custodia de la Oficina de Sanidad y Servicios Humanos de Reasentamiento de Refugiados”, declaró un miembro del Departamento de Seguridad Interior.

El viernes, Laura St John, del Florence Project, una ONG sin ánimo de lucro de Arizona que proporciona servicios legales a las familias inmigrantes, señaló a Chris Hayes, de MSNBC, que esta política ha estado en vigor durante meses, ordenando a los agentes fronterizos separar a los menores, de incluso un año de edad, de sus padres.

En abril, una información de The New York Times concluyó que “desde octubre, más de 700 menores han sido separados de adultos que afirman ser sus padres, incluidos más de 100 niños menores de cuatro años”. El periódico también informó que el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos ha perdido el rastro de unos 1.500 inmigrantes menores situados bajo tutela estadounidense que aparecieron solos en la frontera.

Donald Trump, que como presidente dirige la aplicación de las leyes de inmigración, culpó este sábado en un tuit a los demócratas de la política de separación. “Pongan presión sobre los demócratas para acabar con esta horrible ley que separa a los menores de sus padres una vez cruzan la frontera y entran en EEUU”, escribió. No está claro el razonamiento del presidente para culpar a los demócratas de una política anunciada y aplicada por su propia Administración.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de mayo de 2018

Traducido por Javier Biosca Azcoiti