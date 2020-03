Miles de viajeros tratan de regresar a casa antes de que cierren las fronteras   

A medida que los Gobiernos de todo el mundo van emitiendo recomendaciones y ante el inminente cierre de aeropuertos y fronteras, viajeros y residentes en el extranjero tratan de encontrar desesperadamente vuelos de regreso a sus países de origen.

Mientras que el número de personas contagiadas por el coronavirus supera globalmente las 200.000 y las muertes ascienden a más de 8.700, un número creciente de países aplica medidas de confinamiento y ha prohibido la entrada de extranjeros en su territorio. Así, aumenta el número personas por todo el mundo que tienen que adaptarse a recomendaciones cambiantes, tarifas que no dejan de subir y vuelos cancelados.

El martes, el Gobierno australiano recomendó a sus ciudadanos que regresaran a casa lo antes posible en vuelos comerciales en previsión de que los viajes "se compliquen y dificulten" a medida que aumentan las restricciones impuestas por cada país. Países como Canadá, Nueva Zelanda, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos han emitido recomendaciones similares para sus ciudadanos.

En España, el Gobierno anunció el lunes el cierre de fronteras terrestres. "Solo se permitirá la entrada por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los residentes en España, a los trabajadores transfronterizos y a quienes acrediten razones de fuerza mayor", afirmó el ministro del Interior. De momento, las fronteras aéreas continúan aunque el Gobierno no descarta el cierre. Al ser preguntado por la situación de españoles que están en países que han cerrado las fronteras impidiendo su salida o con problemas por cancelaciones de vuelos, Grande-Marlaska aseguró que el Gobierno hará todo lo posible por facilitar su regreso a España "a la mayor brevedad posible".

Este miércoles, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha pedido a los españoles que están en el extranjero por turismo que regresen lo antes posible. "A los españoles que están por motivos de turismo en el extranjero, pediros vuestra ayuda para evitar que propaguemos el coronavirus. Si deseáis retornar poneos en contacto con agencias de viajes proveedores de servicios lo antes posible porque las conexiones aéreas y marítimas se hacen cada vez más difíciles", ha indicado la ministra. También ha mencionado que, aunque haya ofertas "tentadoras" por la cantidad de billetes a bajo precio, no es el momento de viajar.

La Unión Europea también adoptó el martes una medida inédita. En una cumbre urgente por videoconferencia, los líderes comunitarios estipularon el cierre parcial de fronteras de la Unión a los nacionales de terceros países durante 30 días. Sólo podrán entrar en el espacio comunitario quienes demuestren que hay motivos "esenciales" o "circunstancias excepcionales". El objetivo es reforzar los controles de las fronteras exteriores de la UE para garantizar cierto grado de libertad de movimientos de bienes y personas, uno de los pilares de la Unión Europea.

Preocupación en Reino Unido y el sudeste asiático

En Reino Unido, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido ya varias recomendaciones dirigidas a países concretos. Ha advertido sobre cualquier viaje no esencial a un gran número de países por toda Europa y el resto del mundo. La noche del martes anunció que retiraba parte del equipo de su embajada en Myanmar y pidió que todos los británicos abandonaran el país en caso de poder hacerlo. El motivo fue "la posibilidad de presión sobre el sistema sanitario y el riesgo de que se cancelen los vuelos de salida de Myanmar".

Las advertencias de Reino Unido y los Gobiernos del sudeste asiático llegaron cuando:

- La Organización Mundial de la Salud pidió una acción "agresiva" en el sudeste asiático y afirmó que en algunos países se avanzaba en dirección a la transmisión comunitaria.

-Australia elevó su respuesta y anunció una prohibición indefinida de las reuniones en ambientes cerrados de más de 100 personas con excepciones para las escuelas, el transporte público, las universidad, prisiones, juzgados, supermercados y centros de trabajo.

- Kirguizistán, en Asia Central, confirmó sus primeros casos: tres ciudadanos que han dado positivo tras regresar de Arabia Saudí.

- En Estados Unidos se superaron los 115 muertos y el virus afectó a sus 50 estados.

- Irán puso en libertad a 85.000 presos debido al brote de coronavirus. Es uno de los países más afectados, con más de 17.000 casos.Los economistas de la agencia de riesgo S&P advirtieron de que la recesión que tantos temen ya está aquí y la nueva expectativa de crecimiento de la economía mundial se sitúa en el 1-1'5% para este año, con el riesgo de que pueda hundirse aún más.

En Reino Unido, donde ya se registran más de 1.960 casos, se está obligando a cancelar viajes de estudio, trabajo y turismo. Hay quienes se dan prisa por regresar a sus casas antes de que sus países anuncien el cierre de fronteras. Además, los Gobiernos asiáticos anticipan una ola de llegadas masiva desde los lugares más afectados de Europa y preparan medidas para prevenir que se importen nuevos casos a sus territorios.

Cuarentena, cierre de fronteras y viajeros atrapados

Un número creciente de países ya pide a quienes regresan que se mantengan en cuarentena durante dos semanas. Entre ellos se incluyen varios países europeos en los que ya se han anunciado planes para cerrar las fronteras a casi todos los visitantes con la excepción hecha de ciudadanos y residentes que regresan a sus hogares, como es el caso de España. Uno de los últimos países en emitir este tipo de órdenes ha sido Taiwán, que este miércoles ha anunciado que quienes no tengan residencia allí no podrán entrar desde esta medianoche.

Las prisas por regresar a casa se han visto complicadas por un número creciente de restricciones a la entrada que se solapan en el ámbito global, algo que sucede en un contexto de cierre de aeropuertos. Canadá está redirigiendo vuelos internacionales a un número limitado de aeropuertos. Los ciudadanos de Estados Unidos que han estado en zonas de alto riesgo tienen que volar a una lista limitada de 13 destinos. El cierre de aeropuertos se ha anunciado ya en Sri Lanka, Egipto y Serbia.

Tessa McLean, de Herefordshire, es una de entre docenas de viajeros atrapados en el aeropuerto de Hurghada en Egipto. Mañana lo cerrarán hasta el 31 de marzo. McLean, que está de vacaciones con su compañero, tenía que volver a casa el 24 de marzo, aunque ahora teme quedarse atrapada. Pese a que podría quedarse hasta que el aeropuerto reabra en abril, le preocupa que ese cierre pueda alargarse y que cada vez se complique más la posibilidad de viajar.

"Nadie sabe, por ahora, lo que está pasando", explica. "Estamos en mejor posición que otras personas porque tenemos un apartamento aquí pero hay personas a las que les han dicho que sus hoteles van a cerrar porque Egipto va tomarse esto muy en serio". Afirma que el precio de fruta y verdura en el mercado se duplicó ayer debido al cierre de carreteras. "No recibimos información de la embajada ni de la línea aérea. No hay nadie y no sabemos cuando vendrá alguien", lamenta.

Gaynor Monks es australiana y llegó a Sri Lanka hace dos días para celebrar el 60 cumpleaños de su suegra, y también se ha quedado atrapada. Siguiendo los consejos que recibe, quiere regresar a casa. El aeropuerto está cerrado y ha asegurado a The Guardian que nadie del gobierno ha contactado con ella, no hay ninguna oferta de ayuda oficial.

"No hay aviones para sacarnos. No llega ningún avión. Estamos más o menos atrapados", denuncia. Le preocupa que su marido pierda dos semanas trabajo al regresar a casa y tenga que entrar en cuarentena. Si no trabaja, no cobra. Preocupada, dice que las autoridades han pedido "contactar a la agencia o la línea aérea o el seguro. No puedo contactar con la agencia, la aerolínea no puede ayudar porque no lo compramos directamente con ellos y la empresa de seguros no va a cubrir esto".

Traducido por Alberto Arce