La privatización de las playas se convierte en un foco de tensión en EEUU para un verano de pandemia

Cuando en abril cerraron las playas del estado de Florida como parte de las medidas de confinamiento, Josh Davis notó algo extraño en el condado de Palm Beach."La gente que iba a esas playas se trasladó a las calles o a las aceras. Colocaban las tumbonas en el césped", explica.

Davis, que trabaja para el condado como socorrista, cree que "si el objetivo era que la gente no se aglomerara, lo único que lograron fue empujarlos unos metros hacia otro sitio". El lunes 18, cuando por fin reabrieron oficialmente las playas, el panorama fue de tranquilidad. La gente llegó a las playas poco a poco, manteniendo el distanciamiento, aunque la gran mayoría no llevaba mascarilla. Davis se sintió aliviado.

En medio de la pandemia del coronavirus, las playas se han convertido en un tema polarizador, igual que los tests y el confinamiento. Cuando las redes sociales se llenaron de fotografías de una abarrotada playa recién reabierta en Jacksonville, Florida, los críticos tuitearon #FloridaMorons (#idiotasdeFlorida). En Nueva York, los residentes se enfadaron con el alcalde Bill de Blasio por su decisión de dejar cerradas las playas durante el puente del 25 de mayo.

#FloridaMorons : As crowds flocked to the newly reopened beaches in Jacksonville, a new hashtag started trending on Twitter. https://t.co/Sik6T6fVkP