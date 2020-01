Veinte años luchando en Teruel Existe y más de treinta trabajando en la provincia

Soy turolense, tengo unas raíces fuertes que han hecho que durante toda mi vida no haya parado de luchar por mi tierra y mantener un vínculo que para mi es imprescindible y vital. Nací en Cutanda, un pequeño pueblo que por la despoblación ha pasado a ser pedanía de Calamocha (Teruel). Mi familia tuvo que emigrar, como miles de turolenses forzados ante la falta de desarrollo y servicios, buscando un futuro para sus hijos. Desde entonces he estado empeñado en no perder la vinculación con mi tierra y luchar por ella; y lo he conseguido, trabajando todas las semanas en Teruel y en Calamocha, pasando muchos días del año en mi pueblo, y siendo parte del Movimiento Ciudadano durante sus 20 años de vida.

Es importante que la gente entienda la desesperación de los turolenses. Nuestra provincia es el doble de grande en extensión que la Comunidad de Madrid o el País Vasco, es más grande que nueve Comunidades Autónomas, y en ella solo vivimos 134.572 personas, 9 habitantes por kilómetro cuadrado, menos que en el desierto del Sáhara. Somos una de las cinco provincias más despobladas de Europa, entre las que España tristemente es líder con tres: Cuenca, Soria y Teruel. Somos el país de la Unión Europea con más desequilibrio, con más zonas despobladas y con la mayor falta de vertebración, consecuencia, entre otros aspectos, de haber fomentado una red de comunicaciones radial.

Soy arquitecto y toda mi vida profesional he tenido el objetivo de trabajar en mi provincia, por eso desde hace más de 30 años he mantenido despachos abiertos en Calamocha y Teruel, desde los que he podido realizar muchos proyectos de obras, viviendo parte de la semana entre Cutanda y Teruel. Suelo decir que mi profesión y mi objetivo de no perder el vínculo con mi tierra me han hecho ser un nómada, haciendo 70.000 kilómetros al año y durmiendo cada pocos días en un lugar diferente.

En diciembre de 1999 nació el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, uniendo en él a mucha gente que se negaba a seguir viendo su provincia abandonada, aislada y con una pérdida de población constante. A los pocos meses me uní y comencé a trabajar implicándome en todos los estudios realizados, movilizaciones, gestiones...

En Teruel Existe se realizan asambleas todas las semanas desde hace 20 años y yo he faltado a pocas. Llevo dos décadas trabajando en el Movimiento Ciudadano para que cambie el futuro de mi provincia, compartiendo objetivos con personas que lo han dado todo por su tierra desinteresadamente. Esta implicación y lucha han marcado mi vida, me ha permitido conocer a turolenses magníficos y generosos, esta experiencia me hace sentir orgulloso y a la vez ha creado en nosotros un carácter fuerte que nos hace no rendirnos nunca, como decimos en Aragón, no reblamos.

Tengo más que demostrado mi compromiso con la provincia de Teruel, no creo que haya mucha gente más comprometida que yo con este territorio, desde que tengo uso de razón he estado trabajando por mi pueblo, mi comarca, mi provincia, a nivel profesional y también personal haciendo, junto a otras personas, nacer y mantenerse asociaciones como el Centro de Estudios del Jiloca, la Asociación de Vecinos de Cutanda, la Asociación Batalla de Cutanda, …

Teruel Existe junto a Soria Ya hemos sido el germen de la Revuelta de la España Vaciada, uniendo a más de 120 plataformas de 22 provincias que sufren el problema del desequilibrio territorial y la despoblación, y en ella también he estado implicado al máximo desde su primera semilla hasta hoy. Me siento orgulloso de que hayamos conseguido unir a tantos territorios con problemas similares, de ser una de las personas que estaba en la primera pancarta representando a Teruel Existe, de formar parte del equipo que preparó el documento de la España Vaciada, y de que este mes de diciembre, en la última asamblea, representantes de ochenta plataformas me pidieran que las represente a ellas y a sus territorios como Diputado.

Tras 20 años de lucha y trabajo serio, estando en contacto con presidentes del Gobierno, ministros, secretarios de Estado y parlamentarios en Bruselas, habiendo llegado a unir al 70% del territorio de este país en la España Vaciada, visualizando que esta situación es el gran problema territorial del país y que sólo un Pacto de Estado con financiación estable y a largo plazo lo puede revertir, … veíamos, reiteradamente, que no había una voluntad real de priorizarlo, que todo se quedaba en promesas incumplidas. Las personas, muchas, que llevaban trabajando 20 años, junto a los jóvenes turolenses que iban sumándose, plantearon que había que dar un paso más en la reivindicación para que nunca sus hijos y nietos pudieran decir que no se había hecho todo lo posible; esa es la razón por la que el Movimiento Ciudadano decidió concurrir a las Elecciones del 10 de noviembre.

Cuando se tomó la decisión y me plantearon liderar la lista fue una decisión difícil, pero todo lo que he vivido en esta lucha titánica con Teruel Existe y la España Vaciada, rodeado de grandes personas entregadas por el amor a sus tierras, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, un impulso vital que te hace seguir avanzando para conseguir un futuro mejor para estos territorios. Y por ello decidí dar el paso adelante y seguir trabajando por el futuro de la provincia de Teruel y el de la España Vaciada en el Congreso. La verdad es que es duro y cruel leer tantas manipulaciones sobre mi persona y mi vida laboral para desprestigiarme; yo, que he trabajado muy duro durante muchos años con el único objetivo de labrarme un futuro como arquitecto y con la ilusión de mantener mis lazos con la tierra que me vio nacer, solo he llegado a ser diputado por el compromiso con mi tierra, para que la lucha por un futuro mejor para mi provincia no se quede en promesas y avanzando a paso de tortuga, condenando a un territorio a quedarse sin sus gentes.

Discriminar entre turolenses de pura cepa y los que hemos tenido que emigrar en un momento u otro de nuestras vidas, que somos decenas de miles, es absurdo, porque a la provincia no le interesa esa diferencia, le interesa vincular a todos, a los que viven aquí y a la diáspora de Teruel. Son muchísimos los turolenses que tuvieron que emigrar que apoyan y siguen al Movimiento Ciudadano, y que transmiten que están orgullosos del paso que hemos dado llegando al Parlamento, porque son los más conscientes de que si se hubiese podido desarrollar nuestra provincia no habrían tenido que emigrar. Una prueba de ello es que se están creando grupos de apoyo de Teruel Existe y asambleas también en ciudades donde han emigrado miles de turolenses como Valencia, Zaragoza, Barcelona y Madrid.

Los turolenses somos pocos, y juntos somos más fuertes, además somos un ejemplo para muchos territorios, y hemos conseguido que una gran mayoría entienda dos cosas: primero que en la política deben priorizarse la solución a los problemas de las personas frente a las ideologías, consiguiendo así unir en lugar de dividir; y segundo que hay un gran problema de Estado en el que el Gobierno debe trabajar urgentemente y de una forma decidida terminando con la desigualdad y falta de equilibrio territorial que ha marginado a casi el 70% de España, condenándolo a la despoblación.