Soy joven y #YoMeQuedoEnCasa

Tras las críticas que en un primer momento se hicieron a través de las redes sociales a los jóvenes (acusándoles de seguir saliendo o banalizar la situación), decidimos contactar con varios de ellos, a través de los consejos de participación infantil y adolescente que promueve UNICEF con la iniciativa Ciudades Amigas, para escuchar de primera mano cuál es su punto de vista y cómo están viviendo esta crisis sanitaria y social. En este caso, desde Asturias, Galicia y las Islas Baleares.

Todos coinciden en que están viviendo una situación extraña, con mucha incertidumbre y que jamás se hubieran imaginado vivir algo así en nuestro país. "No somos conscientes de todo lo que es esto, pero estamos siendo muy responsables", nos contaba Alba (18 años), quien cumple a rajatabla la recomendación de quedarse en casa.

Se sienten preocupados por el alcance de la Covid-19 y por la salud de sus familiares -especialmente de sus abuelos y abuelas- de los agentes sanitarios y de la población en general. "También me preocupa que no se pueda controlar la situación, que vaya a peor y que no se encuentre una vacuna" para erradicar el virus, nos comenta Anuar (16 años). Marta (18 años) también se preocupa por la salud mental de las personas debido al aislamiento.

También les asaltan las dudas sobre la educación, si podrán terminar el curso, qué pasará con los exámenes de acceso a las universidades. En el caso de Marta, ha estado todo el año preparándose para el examen del conservatorio y se siente inquieta por si se mantiene la fecha o no. Tampoco perciben que las universidades estén tomando medidas para continuar con los estudios en caso de que la cuarentena se prolongue.

Escuchamos el testimonio de Sofía (18 años): "Me preocupa cómo se va encaminar este curso académico. Desde la universidad nos dieron unas directrices, pero no sé cómo se va a hacer. Hay profes que confían en que en 15 días volveremos a clase. Yo soy de las que creo que no. No quieren dar clases virtuales. Además, tengo amigos a los que les preocupa mucho el tema de la EBAU".

Pero además de estos aspectos, los jóvenes están preocupados por la situación económica que se avecina y el acceso al empleo. Hablan de la situación difícil que están viviendo los autónomos, las dificultades que ven en el corto plazo para conseguir un empleo, lo cual incrementará aún más el paro juvenil, y la posible crisis económica y social que pueda sufrir nuestro país y el mundo. "Está empezando haber mucha frustración en la gente de nuestra edad, sabemos que no son vacaciones y que aparte de lo que está pasando con la salud, habrá fuertes repercusiones después", dice Sofía.

Pero al mal tiempo, buena cara. Los cuatro confiesan que no paran de hacer cosas. Sofía participa en un club de lectura virtual y forma parte de un grupo de voluntarios que ayudan a hacer las compras del supermercado y farmacias a vecinos que no pueden salir; sus amigos que tocan muy bien instrumentos hacen conciertos por Instagram. Alba confiesa que desde el primer día del aislamiento escribe en un diario lo que hace y cómo se siente, porque escribir le ayuda a sentirse bien.

También coinciden en que es importante mantener la vida social y familiar, por eso realizan múltiples videollamadas diariamente, hacen maratones de series, juegos online y en familia, turnos para ver la tele, juegos de mesa, deporte e incluso yoga en familia. Al mismo tiempo, colaboran en las tareas del hogar y tratan de mantener sus rutinas, como por ejemplo hacer improvisaciones online con su grupo de teatro o de música.

Ellos, como sus amigos y amigas, sienten que los jóvenes también pueden poner su granito de área para superar esta crisis y nos dan sus recomendaciones:

Mantener la calma y no saltarse la cuarentena.

Tratarnos con educación y respeto, especialmente en los supermercados.

Reírnos mucho y tomarnos las cosas con humor.

Hacer deporte: mantenernos activos.

Informarnos en los medios oficiales y contrastar la información antes de difundirla.

Trabajar juntos y fiándonos de las autoridades sanitarias.

Mantener nuestra vida social activa a través de las redes y el teléfono.

Ofrecer ayuda a quienes lo necesitan.

Ven en esta crisis una oportunidad para unirnos como sociedad, son conscientes que el virus no distingue entre países, niveles de riquezas ni de dónde eres, y que nos afecta a todos por igual. "Estamos todos bajo un mal común", nos dicen.

Por eso, saben que la única forma de superar esta situación es trabajando juntos y siendo responsables. Y, como jóvenes, ahora se responsabilizan quedándose en casa. Para ellos es una ocasión para cambiar nuestra forma de ver el mundo y las relaciones humanas. Si no lo hacemos, estaremos perdiendo una gran oportunidad para su generación.