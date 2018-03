Trump 'mata' al padre de un trabajador del acero... que resulta estar vivo todavía

Donald Trump ha abierto este miércoles una nueva batalla contra los medios más críticos con él y su presidencia. El presidente estadounidense ha repartido los Fake News Awards, un premio a las mejores noticias falsas del 2017, como una especie de premios Pulitzer del "trumpismo".

"Y los ganadores de las noticias falsas son...", ha escrito el presidente en Twitter con un enlace en el que puede consultarse la lista de "premiados". Una lista que lidera el diario generalista The New York Times, seguido de la cadena ABC, la CNN, la revista Time y el diario The Washington Post.

And the FAKE NEWS winners are... https://t.co/59G6x2f7fD