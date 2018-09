Trump tira de conspiración y acusa a los demócratas de inflar el número de víctimas del huracán de Puerto Rico

Un informe de la Universidad de Georgetown ha corregido el número de fallecidos por el huracán de Puerto Rico, que entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre asoló la isla caribeña. El documento cifra los muertos en 2.975, evidenciando que las hasta ahora 64 víctimas oficiales no se correspondían con la realidad, como señaló en otro informe la Universidad de Harvard.

Una revisión al alza que no ha gustado a Donald Trump. El presidente de EEUU presumió en su día de la gestión que hizo de lo ocurrido, y ahora asegura que todo es una conspiración del Partido Demócrata contra él. Tanto que niega la veracidad del informe e incluso se burla del mismo.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...