Trump 'mata' al padre de un trabajador del acero... que resulta estar vivo todavía

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cometió un error este jueves en un acto oficial al dirigirse a un trabajador del acero, hablándole de su padre como si hubiese fallecido, momento en el que el sindicalista, llamado Scott Sauritch, le corrigió diciéndole que "aún está vivo".

El hecho tuvo lugar en un acto en el que Trump aprovechó el anuncio de un arancel a las importaciones de acero y aluminio para invitar a un grupo de trabajadores del sector metalúrgico. Así lo captaron las cámaras de la CNN y lo recoge Sam Dastiary en su cuenta de Twitter.

El presidente se acercó al micrófono y dijo: "Tu padre, Herman, te está mirando desde arriba. Está muy orgulloso de ti ahora mismo". El trabajor del acero no dudó en responderle: "Oh, está vivo aún", aclaró, mientras se alejaba poco a poco del presidente. En ese momento, Trump asumió su error con buen humor y dio un golpe cómplice en la espalda a Scott. Entonces, el líder republicano añadió: "Entonces está aún más orgulloso".

Trump: Your father, Herman, is looking down. He's very proud of you right now.



Steelworker: Oh, he's still alive.



Trump bringing people back from the dead is the best thing on the internet. pic.twitter.com/8Gi0e3j7wK