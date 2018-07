Cuando matar es legal: 'Mantén tu territorio'

Markeis McGlockton aparcó un momento en la plaza de discapacitados y entró en la tienda con su hijo de cinco años. Dentro del coche le esperaban sus otros dos niños y su mujer. No llegó a comprar nada porque vio que ella estaba discutiendo a voces con un hombre veinte años mayor. Salió y le derribó de un empujón. Entonces el hombre, desde el suelo, sacó una pistola y le disparó en el pecho. Markeis está muerto y el autor del disparo está libre. Ni siquiera irá a juicio.

Video shows a trip to buy candy for his 5-year-old son turned deadly for Markeis McGlockton when he ran into Michael Drejka, who was angry and ready to shoot him in the chest in front of his son https://t.co/TANVfqAGZx pic.twitter.com/TIEZ8a93mE — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 21 de julio de 2018

Florida, donde ha ocurrido esto, es uno de los estados con leyes ‘stand your ground’ (mantén tu territorio). Esto quiere decir que si ese hombre, al recibir el empujón, se sintió amenazado, podía legalmente disparar. No se trata de si estaba de verdad en peligro, solo de si él se sentía "razonablemente" así. De hecho, Michael Drejka no tiene que demostrar ni siquiera eso, sería un fiscal el que debería probar que no se sintió en peligro. Y digo "debería" porque no hará falta: el sheriff ve un caso tan claro de 'manten tu territorio' que ni le ha detenido ni le va a acusar formalmente.

Uno de cada dos estados de EEUU tiene leyes similares, que no hay que confundir con la legítima defensa. Las de 'mantén tu territorio' especifican que puedes disparar "incluso si tienes una vía de escape completamente segura". Es decir, si "sientes" que alguien va a matarte, violarte o robarte, puedes matarle incluso si te bastaría con pisar el acelerador del coche y alejarte. Estas leyes llegan incluso a proteger a la persona que, tirando de arma al sentirse amenazada, se pone a disparar y mata a un peatón que pasaba por allí. Impunidad garantizada.

Estas leyes son la fantasía hecha realidad de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que las impulsa con su influencia política. El problema es que, como tantas veces pasa con las recetas de ‘mano dura’, no funciona. Hay estudios que demuestran que la legislación de 'mantén tu territorio' no sólo no reduce, sino que aumenta el número de homicidios. Y por supuesto, cuando hablamos de gente que "se siente amenazada", resulta que hay muchos blancos que se siente amenazados fácilmente por personas de piel más oscura. La defensa legal de 'stand your ground' resulta mucho más exitosa para un blanco que ha disparado a un negro que al revés.

Para que nos hagamos una idea, en España solo puedes beneficiarte de la legítima defensa si se trata de una reacción inmediata a una agresión "real" (nada de "sentirse" amenazado) y en la que además no has provocado antes a tu agresor. Además, la diferencia fundamental es que el Tribunal Supremo dice que esa defensa ha de ser proporcional, es decir, si te atacan con un palo no puedes pegarle un tiro con una escopeta. El caso más sonado de los últimos años fue el de Lluís Corominas, el yerno de los Tous, que mató a un ladrón desarmado en casa de sus suegros. Aceptó una pena de dos años por homicidio imprudente e indemnizó a la familia de su víctima. En gran parte de EEUU ni habría pasado por el calabozo.