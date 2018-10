Los peores bulos de Trump sobre la caravana de migrantes que va hacia EEUU

Unas 7.000 personas latinoamericanas están cruzando México en dirección a la frontera estadounidense. Dicen que huyen de la violencia y la pobreza, pero Trump sabe la verdad. Sabe que son terroristas musulmanes, criminales o activistas pagados por el partido demócrata. ¡Tal vez incluso todo a la vez! Y lo sabe porque lo ha visto en FOX News o en internet. Nada da para más teorías de la conspiración que 7.000 "no blancos" caminando hacia tu frontera. Repasemos algunos de los mejores bulos sobre la caravana de migrantes que recorre ahora mismo Centroamérica.

¿Quién paga?

Este es el gran tema que ocupa a los republicanos estos días: de dónde sale el dinero. Caminar hacia EEUU, se figuran, es caro. Y eso hay que pagarlo. Trump ya ha dicho que "mucho dinero está repartiéndose a la gente para que vengan y traten de llegar a la frontera antes de las elecciones porque creen que será negativo para nosotros" y ese "asalto a nuestro país" está "dirigido" por los demócratas. Por supuesto, no hay ninguna prueba de esto, pero ese es un capítulo que con Trump ya pasamos hace tiempo.

Y si hablamos de dinero y de cosas que no gustan a los republicanos, ¿cómo no va estar por aquí George Soros? Si alguna vez han leído la sección de comentarios de cualquier noticia, seguro que ya saben que el millonario de origen judío húngaro financia todas las maldades de la izquierda internacional. Un congresista republicano le ha señalado directamente tras publicar un vídeo en que se ve gente repartiendo billetes a algunos participantes en la caravana. Alguno de ellos reciben una pequeña fortuna equivalente a unos 26 céntimos de euro, que como todo el mundo sabe es motivo más que suficiente para echar a andar y dejar tu casa en Honduras.

Es curioso que el congresista republicano que publica el vídeo en cuestión diga que se lo ha pasado un alto cargo hondureño, pero lo difunda solo unos minutos después de que se suba a Facebook. De todas formas, este aliado de Trump quiere aclarar que él solo está "formulando preguntas" y qué tal vez el financiador de todo esto no es Soros, sino los cárteles de la droga que quieren enviar inmigrantes a EEUU para "quebrar" la determinación de este país. Todo tan convincente como poco probado.

Terroristas y criminales

Trump también advierte aterrado de la posibilidad de que en esa caravana de migrantes haya ocultos "gente de Oriente Medio", que es la clave que usa el presidente para decir "¡Ojo, terroristas!". Porque como todo el mundo sabe, lo más cómodo para un grupo multimillonario como Al Qaeda es mandar en avión a Honduras a un guerrillero yemení y una vez allí, con su facilidad para confundirse entre latinos gracias a un cursillo del Instituto Cervantes de Saná, caminar 3.600 kilómetros para infiltrarse en EEUU.

Este plan perfecto tiene sin dormir a Trump desde que se lo escuchó a un colaborador de su medio de referencia, FOX News. Este señor hacía referencia a unas declaraciones del presidente de Guatemala en el que se jactaba de haber detenido y deportado en un año a un centenar de presos terroristas, muchos de ellos del ISIS. No decía que los había detenido en la caravana de migrantes, sino en su país en general.

"No son angelitos los que vienen" y "no los queremos aquí" son dos frases recurrentes de Trump sobre esta supuesta "crisis" a cuenta de la caravana de migrantes. Pero, ¿cómo no entender en ansia de esos hombres y mujeres por alcanzar EEUU? Sobre todo si nada más cruzar la frontera les entregarán un coche de lujo. Ya lo ha dicho el presidente: "tal vez será un Rolls Royce, que no está ni fabricado en nuestro país". Esto, creemos, iba en broma.

Cortar la ayuda

Pero las peores mentiras son las que Trump dice más en serio. Cuando habla de los inmigrantes como generadores de crimen, parece ignorar que desde los 80 la población inmigrante en EEUU ha subido un 118% a la vez que el crimen ha bajado un 36%. Lo peor es que la mentira ha calado: el año pasado la mitad de los estadounidenses ya creía que la inmigración acrecentaba el crimen.

Como gran idea, el presidente Trump ha decidido "convencer" a sus vecinos latinoamericanos para que le ayuden a frenar la caravana. Está muy enfadado con Honduras, Nicaragua y Guatemala y amenaza con cortarles la ayuda humanitaria. Porque todo el mundo sabe que el truco de oro para hacer que menos personas abandonen un país es empeorar la pobreza de ese lugar. ¡Todo un éxito!

Menos mal que a Trump le queda otra solución, la que deseando tomar: militarizar la frontera. Enviar al sur a la Guardia Nacional a impedir que entre. Y por supuesto, construir el muro que prometió en campaña. A ver si esta es la buena.