La solidaridad debería ser un verbo

En UNRWA no lo celebramos.

¿Cómo celebrar un día así? Este día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto. Resumamos: derechos no cumplidos, promesas incumplidas. No hay motivos para la celebración. Sí para la conmemoración.

Hoy, en UNRWA España, elegimos renovar nuestro compromiso con ellas y con ellos, más de 5 millones de personas refugiadas, que siguen a la espera de una solución justa y definitiva para su situación. Hoy rendimos homenaje a todas y cada una de las personas que hace ya 70 años fueron obligadas a abandonar sus hogares y que hoy se siguen aferrando a un futuro justo con esperanza y dignidad, mucha dignidad.

¿Por qué el 29 de noviembre?

Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la "resolución de la partición", en la cual se estipulaba la creación de un "Estado judío" y un "Estado árabe" en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial. De los dos Estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado uno: Israel.

En 1975 se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, con el mandato de asesorar a la Asamblea sobre los programas destinados al ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacionales, y el de regresar a sus hogares y propiedades, de los cuales fueron desalojados.

El mandato del Comité es también "ofrecer su cooperación y apoyo a las organizaciones palestinas y otras organizaciones de la sociedad civil". En consonancia con este mandato, a lo largo de los años se ha creado una red de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo que desarrollan actividades sobre la cuestión de Palestina.

Y UNRWA. Frente a la terrible incertidumbre que genera esta situación para más de 5 millones de personas refugiadas, UNRWA es la única respuesta que tienen en estos momentos. UNRWA es considerada un actor fundamental en la contribución a la estabilidad regional hasta que se alcance la solución justa a la situación en la que se encuentran millones de refugiados y refugiadas de Palestina. Trabajamos para cubrir todas sus necesidades humanitarias, pero también para mantener viva la exigencia de un futuro digno.

No vamos a dejarles solos. Estaremos junto a ellos tanto en tiempos de relativa calma como en situaciones de conflicto, como hemos hecho siempre. Tenemos 5 millones de razones para ello. Junto a las personas de la sociedad civil que nos apoyan, escuchamos la desesperación de las personas refugiadas de Palestina y no damos un paso atrás en la defensa de sus derechos. Pase lo que pase.

El ejercicio honesto e integral de la acción humanitaria no trata solo de distribuir alimentos y otros suministros. Es una acción caracterizada por su anclaje en el Derecho Internacional. Detrás de cada uno de los rostros hay un destino, una esperanza y un futuro. Por ello, conmemorar este 29N está firmemente sujeto a la renovación de un compromiso: concentrarnos en nuestras tareas esenciales, trabajar en interés de las personas refugiadas de Palestina y preservar una fuerte defensa de sus derechos y dignidad. Todo ello con la valiosa fórmula del trabajo en equipo, confianza y respeto con la sociedad civil.

El círculo de la desesperación: Gaza, ¿un lugar habitable?

Ha comenzado la cuenta atrás para Gaza. Bloqueada por tierra, mar y aire desde hace más de una década, Gaza se ha convertido en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Según un informe de la ONU, Gaza será inhabitable en tan solo un mes, en 2020, pero la realidad es que hace tiempo que en Gaza la vida cada vez se parece más a la muerte.

La población de la Franja vive en condiciones infrahumanas. 2 millones de personas, incluidas 1,4 millones de refugiadas y refugiados de Palestina, sobreviven prácticamente sin electricidad, sin agua, sin medicinas y, lo peor, sin esperanza, en una tierra que cuenta con 365 km2 y una de las densidades de población más altas del mundo. El 80% de los refugiados y refugiadas de Palestina depende de la ayuda de UNRWA para sobrevivir.

Pero también sobreviven a la desesperación en Siria, en Cisjordania, en Jordania, en Líbano… las historias son inagotables. 5 millones de promesas incumplidas. Más que suficientes.

Rua

El 17 de agosto de 2014, entre los escombros de una escuela de UNRWA en Khuza’a, un barrio de Gaza que había sido completamente arrasado por los tanques israelíes, encontramos el libro escolar de Rua. A nuestro alrededor la ofensiva militar sobre Gaza estaba en absoluto apogeo. En el cuaderno de Rua había un poema que decía: “Hope (esperanza) es una amiga que nunca te traiciona. Puede desaparecer por un tiempo, pero siempre regresa”.

Por palabras como las de Rua, por 5 millones de personas que comparten estos y otros anhelos tan justos como los tuyos o los míos, hoy se hace más necesario hablar de SOLIDARIDAD con la Población Palestina. Porque, como defendemos en UNRWA con férrea convicción, es imprescindible defender los derechos de la población refugiada de Palestina cada día. Porque la solidaridad debería ser un verbo, no solo una palabra de moda.