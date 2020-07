Danys col·laterals del retard del nou estadi del València CF: un poliesportiu i un “hotel icònic” als llimbs

El València CF i en última instància l’Ajuntament de València no són els únics actors afectats per la incertesa generada al voltant del futur dels seus estadis.

L’actuació territorial estratègica (ATE) aprovada el 2015 per a desenvolupar l’operació urbanística que permetera la requalificació dels terrenys del vell Mestalla per vendre’ls i, gràcies a això, construir l’estadi nou de l’avinguda de les Corts Valencianes també inclou l’execució d’un poliesportiu per al barri de Benicalap i d’un “hotel icònic” de cinc estreles i fins a 20 altures en els terrenys de l’edifici municipal de l’avinguda d’Aragó, permutat per l’Ajuntament a la cadena Expo Grupo a canvi dels terrenys que la companyia tenia al costat del jardí Botànic, uns terrenys que serviran per a ampliar-lo.

No obstant això, el retard en la represa de les obres del nou estadi també fa que tots dos projectes estiguen en l’aire. Fonts municipals han informat a eldiario.es que la companyia hotelera els va traslladar en el seu moment que no preveu alçar l’immoble fins que s’aclarisca el futur dels estadis per l’afecció que podrien tindre per al seu negoci les obres de demolició del vell Mestalla, unit a les de les sis torres d’habitatges previstes en el seu lloc.

Quant al poliesportiu, va ser un dels compromisos adquirits amb els veïns de Benicalap per a acceptar la venda de la parcel·la municipal de Corts Valencianes al club valencianista. Segons l’ATE, tant el poliesportiu com l’estadi nou hauran d’estar construïts l’any 2021.

Com va informar eldiario.es, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ja ha deixat molt clar que l’Ajuntament no atorgaria en cap cas una altra requalificació al club i que si, tal com preveu l’ATE, el nou estadi no està acabat el maig del 2021, el vell Mestalla derrocat el 2023, i els edificis d’habitatges alçats el 2025 en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó, serà l’Ajuntament qui inste a derrocar l’estructura de l’estadi de Corts Valencianes o traurà la finalització de les obres a concurs, i en repercutirà el cost al València CF.

Si el club incompleix l’ATE, està per veure quin seria el futur de l’hotel previst i si els veïns de Benicalap finalment tindrien el poliesportiu promés