L’herència milionària de Juan Cotino: una empresa de 10,5 milions d’euros, accions en una energètica italiana i l’ombra de la justícia que sotja la família

L’empresa Alquería Dolores SL tenia per a l’expolític del Partit Popular Juan Cotino un “valor sentimental i agrícola”. La mercantil de Cotino, mort per coronavirus el 13 d’abril passat, també té un patrimoni net de 10,5 milions d’euros i inversions en una empresa energètica italiana que heretaran els seus descendents. Pràcticament tot l’entramat familiar, especialment les empreses del seu nebot, el constructor i finançador confés del PP Vicente Cotino, està sota la lupa de la justícia en diversos casos de corrupció.

Alquería Dolores SL, constituïda el 1981 i dedicada a la consolidació i preparació de terrenys per a obres civils i el lloguer de maquinària d’obres públiques, va substituir Cotino el 17 de juny passat per l’advocat i assessor tributari Rafael Rodríguez del Ángel com a administrador únic de l’empresa, segons va publicar el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. Amb un patrimoni net de 10,5 milions d’euros, segons els últims comptes anuals a què ha tingut accés aquest diari, l’empresa de Cotino posseeix un 99,66% de Shanwick AGR Comunicación SL i el 60% d’Inverseco SL.

L’expolític del PP, que era jutjat en l’Audiència Nacional per la visita del papa a València el 2006 fins que va morir sobtadament, va utilitzar precisament Shanwick AGR Comunicación SL per a injectar dos milions d’euros en la televisió dels bisbes 13TV, segons va revelar un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil inclòs en el sumari del cas Erial. Els dos milions per a finançar la cadena de l’Església van partir d’Alqueria Dolores i, a través de Shanwick AGR Comunicación SL, van acabar en 13TV.

La Guàrdia Civil explica que Alquería Dolores, “a partir del 2010, du a terme operacions d’entrades i eixides de divises a diferents països, declarades com a invisibles”. “Entre els països que apareixen relacionats cal destacar Luxemburg, pel nombre d’operacions que fa Alqueria Dolores i atesa la incidència d’aquest país en els fets que s’investiguen en aquesta causa”, assenyala l’UCO.

Shanwick AGR Comunicación SL va passar a les mans de la família Cotino el 2010, precisament quan Alquería Dolores SL comença a operar a Luxemburg i Juan Cotino retira la seua declaració de béns tres mesos abans de fer-ne pública altra en què ocultava una fortuna d’11,3 milions d’euros pel traspàs de les seues accions en l’empresa familiar Sedesa, tal com va informar aquest diari.

Luxemburg, atés el seu règim fiscal, era un país amb què la família estava molt familiaritzada. Juan Cotino, sent director general de la Policia durant el Govern de José María Aznar, es va plantar en el despatx de la neboda de l’espia Paesa per entregar-li 600.000 euros en metàl·lic, uns fons que la investigació de l’UCO considera que formen part de les comissions a la presumpta banda corrupta que liderava l’exministre i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. Un advocat condemnat per la justícia italiana, col·laborador de Beatriz García Paesa, va posar en marxa l’offshoreluxemburguesa que va servir per a tindre en lloc segur les comissions milionàries de la trama Erial que investiguen la jutgessa Isabel Rodríguez i el fiscal anticorrupció Pablo Ponce.

Alquería Dolores, una de les desenes d’empreses implicades en la causa i de la qual Cotino percebia una retribució de 33.776 euros anuals com a administrador únic, també posseeix 2.500 accions de l’energètica italiana IFV Energy SRL per un valor total de 398.157,12 euros. En els últims anys, Juan Cotino va buidar l’empresa d’efectiu i d’altres actius líquids. El 2017 va traure 2,9 milions d’euros en cash, segons es desprén dels comptes anuals de l’empresa. Aquell mateix any, la societat va rebre una subvenció de la Conselleria d’Agricultura de 2.933 euros, una quantitat que va augmentar l’any següent fins a 4.737,86 euros.

Juan Cotino també figurava com a administrador únic d’Inverseco SL, una microempresa dedicada al lloguer de béns immobiliaris per compte propi, que no presenta els comptes anuals des de fa un lustre.

La mort sobtada de Cotino, víctima de la pandèmia de la COVID-19, deixa en l’aire l’herència de l’expolític del PP, solter, sense fills i molt apegat a la seua família. Amb la seua defunció s’extingeix qualsevol responsabilitat penal en els tres casos en què estava sent investigat (la causa en l’Audiència Nacional, un altre procediment en un jutjat de València per la visita del papa i el cas Erial). L’Audiència Nacional ha arxivat la causa oberta contra l’expresident de les Corts Valencianes i exconseller i ha tornat a la família els béns embargats (una planta baixa i dos habitatges).