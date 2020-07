L’informe extern de la rescatada SGR no veu delicte en els avals fallits a empresaris per valor de 118 milions

Els avals fallits aprovats per la rescatada Societat de Garantia Recíproca a empresaris, líders patronals i diversos polítics del PP no seran investigats ni per la Fiscalia ni per l’Agència Valenciana Antifrau. Almenys, de moment. L’informe extern encarregat pels actuals gestors d’Afín SGR per depurar responsabilitats conclou que “no hi ha retret penal” en l’adjudicació i la justificació d’operacions amb empreses entre els anys 1994 i 2011 que van generar un forat de 118 milions en l’SGR. L’entitat va haver de rebre una injecció de 200 milions per a garantir la seua supervivència i pagar als bancs els avals sense garanties.

L’informe de l’empresa externa s’ha encarregat d’avaluar l’auditoria forense de Deloitte. Aquesta fiscalització sobre un total de 108 expedients triats aleatòriament va traure a la llum nombroses irregularitats i conflictes d’interessos d’empresaris i líders d’algunes patronals com el de la Construcció, com ha contat eldiario.es en exclusiva en les últimes setmanes. També de polítics del PP, com l’actual regidora de la Vall d’Uixó, Olga Salvador. Conclou aquest informe que el que relata per la forense “no constitueix un delicte” i que, si hi haguera responsabilitat mercantil, “hauria prescrit el 2016, ja que el consell d’administració de l’SGR va dimitir en bloc el 2012”, explica el president d’Afín SGR, Manuel Illueca.

Malgrat que penalment les responsabilitats sobre consellers i empresaris no estarien prescrites, en l’opinió del despatx extern contractat per a avaluar l’auditoria forense, “no hi ha retret penal, perquè l’empresa en tot cas va incomplir una sèrie de requisits formals imposats per la normativa interna”, confirma Illueca, també director de l’Institut Valencià de Finances.

L’auditoria forense encarregada per Afín SGR després del rescat de 200 milions va concloure que la mora provocada per 310 avals recollits en 108 expedients van generar una mora de 118 milions d’euros. Aquests avals van ser aprovats entre els anys 1994 i 2012, quan l’antiga SGR quasi va a la liquidació per la mala gestió d’empresaris i polítics del PP. El forat va ser més gran, encara que els auditors de Deloitte van analitzar expedients de manera aleatòria. Bàsicament, va haver-hi problemes de conflictes d’interessos entre empresaris que estaven en els comités executius i risc i es donaven avals a les seues empreses. També d’operacions aprovades sense garanties o amb falta de documentació.

El dijous 9 de juliol el president d’Afín SGR compareixerà en les Corts per explicar el procés de reestructuració de l’entitat, que amb el rescat funciona a ple rendiment en l’aprovació d’avals a empreses valencianes.