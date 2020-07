Militants de Vox València denuncien davant la Fiscalia l’existència d’una suposada caixa B coneguda per Llanos i Ortega-Smith

Un altre cas de presumpte finançament il·legal embolica Vox, aquesta vegada en l’agrupació de la província de València la gestora de la qual presideix el líder autonòmic, José María Llanos. El cas se suma a altres denúncies similars posades per militants o exmilitants a Elx o al Campello.

Una militant del partit d’extrema dreta a la província de València ha presentat un escrit davant la Fiscalia Anticorrupció en què denuncia l’existència d’una caixa B de la qual eren coneixedors tant Llanos com el secretari general del partit a escala nacional, Javier Ortega Smith.

Segons relata la denunciant en el document a què ha tingut accés eldiario.es, “com que l’únic compte on s’ingressaven les donacions està a Madrid, i no es disposava d’autorització, Vox València, portava una caixa B manejada per Joaquín Díaz (mà dreta de Llanos) de la qual es pagaven els esdeveniments, menjars, eixides; aquest metàl·lic el portaven en sobres els ressenyats, i fins i tot d’aquests sobres es van efectuar diferents ingressos en el compte del partit per indicacions de Llanos i a l’efecte de llavar-los”.

D’aquesta manera, segons la denúncia, “en un únic compte obert a Madrid, s’ingressen les donacions, la loteria i els préstecs, i moltes de les donacions procedeixen d’ingressos dels mateixos afiliats de l’efectiu metàl·lic que el senyor Llanos va entregant; això unit a aqueixa caixa B de la qual no es coneix la procedència dels ingressos, obliga, almenys indiciàriament, a tindre sospites fundades de presumpte delicte de finançament il·legal”.

L’escrit fa referència a la denúncia posada al partit a Elx, la qual investiga la Fiscalia d’Alacant: “Davant la denúncia que es va interposar a Alacant, els mateixos responsables del partit a Madrid van al·legar desconeixement, la qual cosa a València és impossible d’adduir, atesos els correus de la signant i la denúncia davant el Comité de garantia”.

En aquest punt, la militant acusa Ortega-Smith de ser “coneixedor de tot allò relatat en relació amb la caixa B, i les aportacions com a donacions que responen a una llavada d’aquesta per a la qual cosa no van dubtar a involucrar, amb mala fe i abús, els mateixos militants, abusant de la seua il·lusió en el projecte”.

La denunciant assegura finalment que és “una víctima de risc” i afirma tindre “por”, motiu pel qual interessa del Ministeri Fiscal que s’adopten “les mesures de protecció previstes en la Llei orgànica 19/1994 de protecció als testimonis”.