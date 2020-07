El futur incert de les platges del Saler: el Govern no fixa terminis al projecte de regeneració que acumula un any de retard

València és una de les poques grans ciutats que pot presumir de tindre una àmplia línia de costa enclavada en un parc natural com és l’Albufera.

No obstant això, aquesta franja litoral en què s’enclaven les platges del Saler o de l’Arbre del Gos, juntament amb els seus ecosistemes dunars que exerceixen de barrera entre la mar i el llac, estan cada vegada més amenaçats i en regressió constant, principalment com a conseqüència de les diferents ampliacions del port de València.

Per tractar de pal·liar aquesta situació, la Demarcació de Costes de València, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, va redactar i va traure a informació pública durant 30 dies el projecte ‘Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera (València)’, que preveu una inversió de 28,5 milions d’euros.

L’objectiu del pla és la “restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965 mitjançant l’abocament de 2,4 milions de metres cúbics d’arena procedent d’un jaciment submarí situat davant del litoral valencià i la prolongació de la Gola del Pujol, que permetrà el suport del material abocat”.

D’aquesta manera, “l’amplària de platja seca s’incrementarà fins a 70 metres en les seccions més compromeses i, per consegüent, suposarà la protecció del Parc Natural de l’Albufera situat en l’extradós de les platges objecte de l’actuació”, en concret, les de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera.

Ha passat un any des que el projecte, així com l’informe ambiental corresponent, va eixir a exposició pública i no se n’ha sabut res més.

El senador de Compromís, Carles Mulet, va preguntar fa poc en quina situació està i la resposta no ha fet sinó generar més incertesa al futur de les platges.

Segons la resposta del Govern, un any després “estan analitzant-se les al·legacions presentades per a continuar amb la tramitació ambiental”.

Sobre els terminis previstos d’execució, “depenent de les disponibilitats pressupostàries es procedirà a licitar-lo i, posteriorment, executar-lo”.

Sobre aquest tema, Mulet ha lamentat una vegada més la baixa qualitat de les respostes del Govern i que no concreten ni el nombre d’al·legacions rebudes, el seu contingut o els terminis, cosa que la formació reclamava conéixer: “En qualsevol cas, demanem agilitat en l’execució d’uns projectes que suposen una actuació notable de regeneració de les platges del Saler i la Garrofera i més sensibilitat del Govern davant els efectes que està patint la línia de costa valenciana”.

L’estudi previ de la Demarcació de Costes ‘Estratègies de defensa de protecció en les costes valencianes’ presentat el 2016 reflecteix reculades importants de fins a 100 metres a la platja de l’Arbre del Gos entre els anys 1960 i 2006.

Mentrestant, les platges més erosionades desapareixen i pateixen abundants danys cada vegada que es produeix un temporal, tal com va passar el mes de gener passat amb el devastador Gloria.