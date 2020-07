El secretari actual del grup municipal del PP a València va injectar quasi mig milió a l’empresa investigada per haver finançat les campanyes de Barberá

El gros de presumpta corrupció que arrossega el Partit Popular a València és tan pesat que ni tan sols els tímids esforços de María José Catalá per distanciar-se de l’època de Rita Barberá serveixen per a passar pàgina.

Cristóbal Grau, assessor actual i secretari del grup municipal del PP a l’Ajuntament de València, va injectar sent regidor d’Esports quasi mig milió d’euros al Grupo Trasgos, investigat pel pretés finançament il·legal del partit durant l’etapa de Rita Barberá. L’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional que rastreja els contractes del grup de comunicació propietat dels empresaris Antonio Puig Payá i Vicente José Peris Montesinos destaca que la meitat del botí va eixir de la Delegació d’Esports, que depenia de Grau des del 2002.

El Jutjat d’Instrucció número 20 de València investiga les presumptes irregularitats en les adjudicacions del consistori en mans del PP al Grupo Trasgos, per un valor total de 2,7 milions d’euros, arran d’una denúncia de Compromís. En paral·lel, l’empresa (i Grau mateix) està sent investigada, en el marc del cas Taula, pel Jutjat d’Instrucció número 18, que segueix el rastre del presumpte finançament il·legal del PP a València.

El gros dels fons que va atorgar Grau a Trasgos va ser per faenes en la fira ExpoJove (43.636 euros el 2004; 46.400 el 2005; 71.538 el 2006; 44.892 el 2007; 44.792 el 2008; 50.777 el 2009; 56.345 el 2010; 54.972 el 2011). En l’edició del 2008 d’ExpoJove, el Grupo Trasgos va obtindre el contracte de 44.792 euros a través d’una de les seues filials anomenada Cuco Comunicación, l’objecte social de la qual (el negoci de la telefonia mòbil) no tenia res a veure amb l’adjudicació de l’Ajuntament, segons destaca la Udef en el seu informe. Així doncs, la Policia creu que hi ha una “inconsistència en l’activitat desplegada”. En total, Grau va injectar 470.285 euros a les empreses del Grupo Trasgos.

Els investigadors han detectat factures sense el segell del registre d’entrada a l’Ajuntament, però signades i rubricades de conformitat pel regidor d’Esports llavors i assessor actual del grup municipal del PP, Cristóbal Grau. Una altra factura per un contracte per a la fira ExpoJove, per un import de 44.722 euros, “supera els límits del contracte menor”, apunta l’informe policial a què ha tingut accés eldiario.es. “Hauria d’haver-se tramitat com un procediment negociat sense publicitat”, afig. La factura per l’estand en la fira juvenil apareix rubricada i signada de conformitat per Grau.

Tots i cadascun dels contractes es van abonar mitjançant “despeses fetes en exercicis tancats sense crèdit pressupostari i sense autorització”. El consistori emetia llavors un informe d’aprovació de reconeixement d’obligacions que recordava qui havia iniciat les actuacions (el regidor delegat d’Esports Cristóbal Grau) i proposava una indemnització substitutiva mitjançant un reconeixement extrajudicial de crèdit.

L’exregidor, actualment assessor de l’equip liderat per María José Catalá, està imputat en la peça del cas Taula que investiga el presumpte finançament il·legal del PP a la ciutat de València (la peça del barrufeig). Grau és soci d’una empresa fotovoltaica (Extern Group 21 SL) i administrador solidari d’El Molí Lab SL, una microempresa dedicada a la comunicació que té un espai de cotreball a Carpesa (València).