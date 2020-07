L’SGR rescatada amb 377 milions de la Generalitat Valenciana paga 12.620 euros cada mes pel lloguer de la seua seu

Afín SGR, la nova societat de garanties recíproques després d’haver rebut una injecció de la Generalitat de 377 milions, paga 12.620 euros cada mes per la seu que té a l’entresol d’un dels edificis més cars de València, entre els carrers del Justícia i de Navarro Reverter i enfront de la plaça de la Porta de la Mar. L’empresa de Castelló Calpe Investments, dels tarongers Aznar Agro, és la que té llogat a l’entitat aquest espai per un import de més de 150.000 euros l’any.

El lloguer de la seu va ser motiu de debat en la compareixença en les Corts del president d’Afín SGR, Manuel Illueca, en què va explicar el procés de reestructuració de l’entitat. Illueca va explicar que la seu és “bona” i que el preu està justificat, perquè “hem de fer marca, millorar-la”. “És una seu que ens dona visibilitat”, va sentenciar.

L’SGR des del 2015, en què Illueca en va prendre el comandament, va vendre les tres seus de l’entitat a les tres capitals de província per 5,7 milions d’euros. Aquests diners s’han utilitzat per a equilibrar els comptes d’Afín SGR, juntament amb els gairebé 400 milions de la Generalitat i 68 més de venda d’actius.

Illueca va incidir molt durant la compareixença en les Corts que, malgrat el rescat públic, l’entitat és privada i que els empleats no han de retre comptes als diputats. Només ell, com a president, hi ha d’anar a explicar el que se li pregunte. De la mateixa manera, com que és privada –la Generalitat en té un 43 % i també en forma part la Diputació de Castelló– tampoc no pot saber els contractes que se signen.

En aquest sentit, Illueca va advertir que Afín SGR actua com un banc i, per a garantir-ne la confidencialitat, els documents que es lliuren als diputats no poden acabar a les mans dels periodistes.