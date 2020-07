El Síndic de Greuges trasllada al Defensor del Poble irregularitats sobre el tracte a menors en el CIE de València

El Síndic de Greuges ha traslladat al Defensor del Poble una queixa d’ofici sobre l’internament de menors en el CIE de València. La institució que dirigeix Ángel Luna va obrir una actuació d’ofici en conéixer gràcies a la campanya CIES No la denúncia sobre l’internament d’almenys tres menors en el Centre d’Internament d’Estrangers del carrer de Sapadors de València el febrer passat.

La plataforma pel tancament dels CIE va denunciar que el 22 de gener es van retindre almenys tres menors en les instal·lacions, que es van traslladar a centres de menors entre el 4 i el 7 de febrer i que encara en romanien interns dos més que havien manifestat ser menors. Els tres primers no van eixir del centre, segons la denúncia de l’organització, fins que se’n va acreditar l’edat mitjançant una prova mèdica o amb la documentació pertinent, malgrat que els joves havien manifestat la seua condició de menors.

Un mes després, el 20 de març de 2020, amb l’estat d’alarma ja declarat, el Síndic va obrir una queixa d’ofici, perquè va tindre constància que no s’havia dut a terme cap actuació amb els altres dos joves interns en el CIE que asseguraven que eren menors d’edat i no havien passat les proves per a acreditar-ho. Després de consultar la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives –amb competència en menors no acompanyats–, el Síndic ha traslladat dimarts la queixa al Defensor del Poble sobre l’actuació del CIE.

La institució entén que el CIE no ha seguit els procediments establits en matèria de menors, que impliquen que, en cas de dubte, es trasllade les persones a la Fiscalia i als serveis de protecció al menor –la Conselleria de Polítiques Inclusives en el cas valencià–,- fins que se’n puga acreditar l’edat amb documentació o una prova mèdica. Segons la queixa, el CIE els va mantindre ingressats fins que en va verificar l’edat, cosa que implica una vulneració dels seus drets.

El Síndic recorda que la Llei de drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya estableix que, “en els supòsits en què els cossos i forces de seguretat de l’Estat localitzen un estranger indocumentat la minoria d’edat del qual no puga establir-se amb seguretat, se li donarà, pels serveis competents de protecció de menors, l’atenció immediata que necessite, d’acord amb el que s’estableix en la legislació de protecció jurídica del menor, i es posarà el fet en coneixement immediat del Ministeri Fiscal, que disposarà la determinació de la seua edat, per a la qual cosa hi col·laboraran les institucions sanitàries oportunes que, amb caràcter prioritari, faran les proves necessàries”.

El CIE de València roman completament buit des del 8 d’abril passat amb motiu de les mesures de confinament i l’estat d’alarma derivades del coronavirus.