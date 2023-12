Almácor, a llenar de 'Brillos Platino' el Benidorm Fest: “No quiero etiquetas de favorito, es ponerme presión”

Arturo Almarcha Corella es la identidad real de Almácor, candidato del Benidorm Fest 2024 que unió sus apellidos en su nombre artístico para “tener siempre presente” a sus padres. A sus 26 años, el joven alicantino se presenta al certamen tras apenas cuatro años en la industria en los que se ha posicionado como una de las grandes promesas del pop urbano español.

Fiel al género musical con el que ha iniciado su carrera, Almácor intentará conquistar al público con Brillos Platino, una canción que compuso tras salir de un concierto de Harry Styles: “No es sólo los brillos que te pongas en la cara, o el outfit que puedas llevar, es más que nada una actitud. Eso es lo que quiero transmitir, esa actitud de: Me siento 'brillos platino', siento que hoy la rompo”, explica el cantante en palabras a verTele.

Aunque es evidente que todos los artistas y grupos que participan en el festival lo hacen como plataforma para darse a conocer ante otros públicos, Almácor confiesa que, en su caso, lo hace por un interés añadido de representar a España en el Eurovisión 2024: “Yo me presento con la idea de ganar y si puedo hacerlo, la gente me da su apoyo, y acabo representando a España, pues joder... Eso es una locura, ir a Mälmo ahí a liarla”, promete.

Almácor se ha colocado como uno de los favoritos, a priori, a alzarse con el preciado Micrófono de Bronce, ya que en menos de 10 días desde que se dieran a conocer oficialmente todas las canciones candidatas, Brillos Platino se ha convertido en la más exitosa: uniendo Spotify y Youtube roza ya las 400.000 reproducciones. Sin embargo, el joven prefiere hacer oídos sordos a cualquier tipo de predicción: “No quiero ponerme etiquetas [de favorito] porque eso es lo que me hace meterme presión a mí mismo”, reconoce.

“Creo que cuanto más feliz sea yo, mejor me lo paso y cuanto mejor me lo paso, mejor hago las cosas. Quiero estar tranquilo realmente”, desea el alicantino, que también prefiere no mojarse a la hora de decir quiénes creen que son sus rivales a batir en Benidorm: “Estoy centrado en lo mío y si miro rivalidad creo que voy a empezar a ver las cosas desde un punto de vista negativo. Creo que estaría centrado en los números y estaría rayándome”, expresa.

Para quien no lo sepa: ¿Por qué Almácor?

Almácor viene de mis apellidos. Era una manera de tener siempre presentes a mis padres. No le di muchas vueltas la verdad. Almarcha Corella, pues Almácor.

¿Por qué te animaste a participar en el Benidorm Fest?

A mí siempre me había gustado el formato, porque te permite descubrir a diferentes artistas. Por ejemplo, a mí me dio la oportunidad de escuchar y descubrir a una artista como Rigoberta [Bandini], que así, de buenas a primeras, pues no hubiese escuchado. Sobre todo, porque en mi radar de Spotify estoy todo el rato con lo urbano. Pues me mola mucho poder descubrir nuevos géneros. Estuve con la mosca detrás de la oreja estos dos años, pero creo que para presentarte a una cosa así necesitas estar superpreparado y concienciado de que llevas una buena propuesta y que lo vas a hacer bien. Fue bastante natural y cuando yo me sentí ya preparado, mi equipo me dijo que la oportunidad de presentarnos era posible, fue todo rodado.

¿Has pedido consejo a alguno de los participantes de otros años?

De años anteriores, me llevo muy bien con Vicco, pero no había podido hablar con ella porque me dijeron que había que mantenerlo en secreto. Entonces, cuando ya se supo, estábamos en la gala de Los Grammy y creo que fue ese día, o un día antes, cuando me encontré con Agoney y le pregunté por su experiencia. Sobre todo, por la puesta en escena y cómo lo había hecho.

¿Qué candidaturas de estos dos primeros años te han gustado?

Chanel, porque también llevó un tema así más urbano y es una máquina. Lo que hizo en Eurovisión fue un espectáculo y mola mucho. Y luego la música que está sacando la clava, tío. No solo es que ha abierto camino, sino que también trajo algo diferente, más movido y es increíble. Coincidí con ella en un escenario de Los 40 y te das cuenta de que es una diva real. La ves y dices: “Dios, es que llena el escenario con su presencia”.

Hay quien pueda pensar que muchos artistas os presentáis al festival sólo por notoriedad. ¿Tu objetivo es también representar a España en Eurovisión?

Sí, claro. Yo creo que si te presentas al Benidorm Fest, sabes lo que conlleva. En el sentido de que, cuando te presentas a algo, es con la idea de ganarlo. Entonces, yo me presento con la idea de ganar y si puedo hacerlo, la gente me da su apoyo y acabo representando a España, pues joder, eso es una locura, ir a Mälmo ahí a liarla [risas].

¿Eres eurofan?

Sí, desde pequeño sobre todo, sí que lo seguía todo el rato. Eurovisión ha sido como un momento de diversión, de estar con la familia y amigos comentándolo. Siempre ha sido como un día especial alrededor de la televisión, está superguay.

¿Cuáles son tus referentes en el festival?

A mí me preguntan mucho por la puesta en escena. Y creo que yo intentaría tener la energía que tuvo Måneskin cuando salieron al escenario, que eso fue increíble. Con eso yo me sentiría satisfecho. Chanel también marcó mucho en Eurovisión, qué locura. Loreen también… No sé, hay un montón… Pero si tuviese que quedarme con uno, yo diría Måneskin, la verdad.

¿Qué quieres transmitir con Brillos Platino?

Brillos platino la compuse después de salir de un concierto de Harry Styles. Estaba con una energía increíble, superfeliz, supermotivado. Y dije: “Esta energía extrema necesito yo transmitirla de alguna forma en una canción”. Hablé con el productor y recordamos eso de cuando vas por la calle y te dicen: “Tío, vas que parece que te brilla la cara”. Pues un poco eso. Tenía claro el concepto de brillar, y cuando estuvimos trabajando nos dimos cuenta de que “brillos platino” no es solo los brillos que te pongas en la cara, o el outfit que puedas llevar, es más que nada una actitud. Eso es lo que quiero transmitir, esa actitud de: me siento “brillos platino”, siento que hoy la rompo.

¿La compusiste expresamente para el festival o la decisión de presentarla vino luego?

Fue un poco todo más o menos a la vez, fue bastante natural. Yo empecé a componerla porque quería transmitir eso. Y los últimos detalles se hicieron con la vista puesta en Benidorm. Mientras estábamos terminando de componerlo, me dijeron que estaba esta oportunidad, yo había querido ir ya, y como que se dio todo de forma bastante natural.

¿Era tu única opción para el festival o tenías alguna otra canción como posible propuesta?

No, yo sabía que tenía que ir esta 100%.

Tu tema está entre los más escuchados una semana después de la salida de las canciones. ¿Qué feedback estás teniendo de la canción?

Increíble, la verdad. Superfeliz, supercontento de ver el apoyo que le está dando la gente. Solo puedo tener buenas palabras. Está siendo una locura.

¿Te sientes favorito o prefieres huir de esa etiqueta?

Sí, prefiero huir de esa etiqueta, la verdad. No quiero ponerme etiquetas porque eso es lo que me hace meterme presión a mí mismo. Creo que cuanto más feliz sea yo, mejor me lo paso, y cuanto mejor me lo paso, mejor hago las cosas. Quiero estar tranquilo realmente.

En los dos últimos años han terminado ganando los ‘tapados’ de la edición. No sé si preferirías estar en segundo plano y dar allí la sorpresa.

Bueno, yo creo que hay que ir 100% enfocado, preparado y lo que pase no está en tu mano realmente. Creo que tienes que dar el 100% y a partir de ahí la gente y el jurado decide si tu 100% es suficiente.

¿Cómo llevas las críticas? ¿Estás preparado para el escrutinio que trae consigo un certamen tan seguido como este?

Desde el primer momento he notado mucho apoyo y mucho cariño en redes sociales. El tema de las críticas es obvio que hay, en todo hay críticas, pero creo que esto es como los colores, que cada uno tiene sus favoritos. Si hay gente que dice ‘esta no me gusta’, pues es que lo entiendo. No te puede gustar toda la música del mundo, sería rarísimo, entonces comprendo que cada uno tenga sus gustos, sus artistas favoritos para representar a España, y no me molesta. Cada uno es libre de elegir lo que quiera.

¿Qué tal está siendo la convivencia con tus compañeros?

Son unos personajes, tío, yo me muero de risa. Son unos fieras.

¿Con quién te estás llevando mejor?

La verdad es que no sabría decirte. Al que sí conocía ya de antes era a Dellacruz, que sí que coincidí un par de veces con él y teníamos más relación. Pero con los demás me llevo muy bien, son todos muy máquinas. Me llevo muy bien con todo el mundo. Creo que se ha creado una edición superguay. Me preguntan si hay rivalidad, no lo creo. Todos tenemos el mismo objetivo, que sabemos que es una competición, pero creo que se puede ser compañeros independientemente de eso.

Entonces no me vas a decir quienes crees que son tus rivales a batir…

Es lo que te digo. Estoy centrado en lo mío y si miro rivalidad creo que voy a empezar a ver las cosas desde un punto de vista negativo. Creo que estaría centrado en los números y estaría rayándome. Prefiero verlos como compañeros, que todos hemos venido con la misma ilusión. Al final, no decidimos nosotros, decide la gente. Lo que está en mi mano es llevarme bien con la gente, aportar mi granito de arena al género urbano y ya está.

¿Tienes ya en mente cómo será tu actuación en Benidorm?

Pues lo estamos preparando con Mario Crea, que es el escenógrafo que llevó a Aitana y Álvaro de Luna en Los 40 Music Awards. Estamos hablando con él, muy enfocados, sobre todo para transmitir la energía y todo lo que buscamos plasmar en el escenario. Estamos muy contentos y enfocados en intentar sorprender a la gente.

Hay muchos prejuicios con los artistas urbanos, por la utilización muchas veces de autotune o efectos en la voz. ¿Te ves preparado para defender vocalmente tu tema en un escenario tan exigente como el de Benidorm?

Sí, yo cuando me presento sé dónde me estoy metiendo. Sé bajo las reglas en la que me estoy moviendo. Al igual que sé que no me puedo poner con un lanzallamas en el escenario, sé que hay cosas que se pueden usar y cosas que no. Estoy tranquilo porque llevo tiempo dando clases de canto y preparándome para poder defenderlo el día que toque, sea la primera semifinal o la segunda. No sé, es una de las cosas con las que estoy tranquilo. Obviamente, hay que trabajarlo muy bien, pero creo que se puede hacer. Estoy teniendo clases de canto en Madrid y con mi profesora, que es una máquina, lo estamos preparando muy bien. No solo la canción, sino también mejorando el registro vocal. Yo me dedico a la música y para mí es importante trabajar la voz.

¿Vas a bailar al mismo tiempo? ¿Habrá algo de coreografía?

Ya veremos, ya veremos… Yo voy dando pistas en redes sociales, que me gusta siempre estar mareando a la gente con lo que va a pasar. Entonces, iré soltando poco a poco cositas, pero sobre todo me lo guardaré todo para el día en el que estrenemos la escenografía.

Decías que Harry Styles había sido inspiración. ¿Veremos mucho brillo en la ropa y el escenario?

Sí, lo que te puedo contar es que va a haber energía y va a ser muy brillos platino. Vamos a brillar un poco, yo creo.

Ganes o no, ¿cómo te gustaría que se te recordase en tu paso por Benidorm?

¡Ostras! Esta es buena, esta no me la han hecho, tío. La verdad es que es curiosa… Me gustaría que me recordasen con mucha energía y mucha actitud. Que digan: Almácor, Brillos Platino, transmitió lo que el tema requería: ese brillo interno, ese estar superarriba… Eso es lo que me gustaría que dijese la gente.