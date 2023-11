Ion Aramendi cortó el debate sobre la expulsión disciplinaria de 'GH VIP' tras una revelación de Avilés: “Se zanja aquí”

Que Telecinco quiere una edición de GH VIP “blanca” y sin polémicas es algo que ha quedado patente en estos meses de reality, y que se evidenció una vez más este domingo cuando Ion Aramendi zanjó de manera precipitada cualquier discusión sobre la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo.

En el Debate de este 12 de noviembre, y tras pedir opinión al argentino sobre la reciente salida de José Antonio Avilés, el presentador de Mediaset se vio obligado a intervenir al ver que se volvía a poner sobre la mesa la posible implicación del tertuliano en el conflicto que terminó con dos concursantes fulminados de la casa de Guadalix de madrugada.

“Entró directamente a meter mierda y a ensuciar la casa, y yo decidí que fuera el primer rival en ser eliminado. Fui a por él y así pasó, mira, que está ahí sentado”, comenzó opinando Caniggia sobre Avilés, con el que se reencontró en el plató de Telecinco. “La diferencia es que yo no estoy aquí por una expulsión disciplinaria y él sí”, se defendió el ya exconcursante y colaborador de Así es la vida, recordando el detonante de la doble eliminación de Álex y Gustavo.

“Se nos ha pedido que no se hable del tema”

Fue entonces cuando varios tertulianos del Debate saltaron a culpar a Avilés de todo aquello y el público se lanzó a abuchearle. “Al público no le ha gustado mi concurso, pero él está aquí por una expulsión disciplinaria”, recordó, antes de pronunciar una frase de lo más reveladora.

“Yo callo porque se nos pidió por parte de la organización que no se hablase del tema”, desveló José Antonio Avilés, dejando claro que desde GH VIP se quiere enterrar el asunto y no dar pie a más elucubraciones sobre una noche de la que recordemos que no se mostraron las imágenes. “Aquí se hizo una mesa donde se intentó limpiar la imagen de él y del otro diciendo que el culpable era yo. Están aquí porque les expulsaron de manera disciplinaria”, insistió el andaluz, criticando que el programa lo permitiese.

En esas, y ante la deriva que estaba tomando el Debate, Ion Aramendi cortó a todos: “A ver, nada más. Los responsables de la expulsión, y ya esto se zanja aquí, son los responsables de la expulsión: Álex y Gustavo. Ellos son responsables de los actos. Punto pelota, se zanja aquí. ¡Se zanja!”, dijo, sin permitir que se hablase más del asunto.