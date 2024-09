Uno de los protagonistas de 'The Acolyte' se marca como 'objetivo vital' retomar la serie pese a su cancelación en Disney+

Solo han pasado dos semanas desde que se diera a conocer la cancelación de The Acolyte, de ahí que algunos de sus protagonistas aún mantengan la esperanza de retomar la serie. El último en hacerlo público ha sido Manny Jacinto, el encargado de interpretar a Qimir en esta producción del universo Star Wars. Hace unos días, durante la celebración del evento Dragon Con (Atlanta, Estados Unidos), le preguntaron por un “objetivo vital”, algo qué le gustaría hacer “antes de dejar este mundo mortal”. Su respuesta no pudo ser más clara: “La segunda temporada de The Acolyte”.

Las palabras de Jacinto desataron el júbilo de los asistentes, que como él, confían en que Disney+ de marcha atrás en su decisión de cancelar de la serie. De hecho, al poco de conocerse la noticia, multitud de fans iniciaron una campaña en contra de dicha cancelación. De momento, la plataforma sigue firme en su decisión, la cual ha dejado a The Acolyte con un final abierto tras el desenlace de su primera temporada. Una tanda inicial que no ha cumplido las expectativas a nivel de audiencias, lo que unido a su elevado coste, ha provocado su prematura despedida.

La showrunner de la serie, Leslye Headland, declaró hace unas semanas que habían presentado ideas y líneas maestras sobre por dónde continuaría la historia, pero salvo giro inesperado de los acontecimientos, no podrá llevarlas a cabo. Una lástima para los fans de esta expansión del universo Star Wars protagonizada por Amandla Stenberg y Lee Jung-jae (el protagonista de El juego del calamar), que tras su estreno el pasado 4 de junio obtuvo buenas valoraciones por parte de críticos y especialistas, aunque también generó división entre el fandom (no sólo por su intento de boicot ultraconsevador).

The Acolyte se presentó como un thriller de misterio que llevaba a los espectadores a una galaxia de secretos sombríos y poderes del lado oscuro emergentes en los últimos días de la era de la Alta República, en el máximo esplendor y poder de los Jedi. Una ex Padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás imaginaron. Al margen de los ya citado, el reparto también incluía a Jodie Turner-Smith, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman y Carrie-Anne Moss.