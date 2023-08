Sandra Barneda muestra su indignación en 'Así es la vida' con el caso Rubiales: “Y ahora que me digan que soy feminista”

El caso de Luis Rubiales sigue centrando la atención de Así es la vida, y también dejando alguna que otra reflexión airada en el plató de Telecinco. Si hace unos días Sandra Barneda y César Muñoz cortaron a Antonio Montero por un controvertido comentario sobre Rubiales, este miércoles la presentadora volvió a tomar la palabra al discrepar con varios de sus tertulianos. Entre ellos, Gema Fernández y el propio Montero, que defendieron la necesidad de que Jenni Hermoso denuncie el caso ante la Fiscalía “Que Jenni dé un paso al frente y denuncie. Es lo que necesita Jenni, lo que necesita la sociedad y lo que necesitamos, creo, todas las mujeres”, dijo Fernández en este sentido

ANÁLISIS | Las medallas de oro, plata y bronce que deja este verano en televisión

Más

Barneda interpretó esta petición como una forma de presionar a la futbolista, la cual no compartió en absoluto. “Luis Rubiales, desaparecido cinco días y no pasa nada. ¿Y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al Juzgado y la presionamos constantemente? A mí me parece que las cosas están un poco desiguales”, criticó la catalana. Después, añadió en esta línea: “Creo que si la madre está encerrada con huelga de hambre, me encantaría ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara, y no desaparecido y que pidamos a Jenni Hermoso, que no la hemos dejado celebrar nada, que tiene que ir a los juzgados y convertirse en un símbolo”.

“Lo que pasa es que intoxicamos tanto y todavía no estamos en esa igualdad real”, continuó la presentadora. Por ello, defendió que la cuestión “no es quitar el puesto a los hombres o a las mujeres”, sino construir una sociedad “en la que a la mujer también se le dé paso, sea en el fútbol o no sea en el fútbol”. De hecho, dijo que le da “pena ver que entre los presidentes territoriales” de nuestro fútbol “no hay ni una sola mujer”, “y que una presidenta de la liga española no me pueda hablar claramente porque no me ha hablado claramente”, dijo en alusión a Beatriz Álvarez, máxima mandataria de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), a la que entrevistó minutos antes.

“La mujer todavía no puede hablar claramente ¿Por qué las jugadoras de la selección nacional no han hablado? ¿Por que los jugadores no hablan?”, se preguntó una Barneda cada vez más indignada. “Al final aquí llevamos muchos días hablando nosotros, pero quienes tienen que hablar no hablan. Y encima se le pide a Jenni Hermoso que se presente a la Fiscalía. ¡Venga, hombre!”, añadió antes de reconocer su enfado, ya más que evidente en ese momento: “A mí me enfadan estas cosas. Al final me enfadan estas cosas. Y ahora que me digan que soy una feminista”. Después zanjó el tema dando paso a publicidad.