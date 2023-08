'La Promesa' vivió la esperada declaración de amor de uno de sus protagonistas

La Promesa no para por vacaciones y continúa su exitosa andadura en las tardes de La 1. Como publicamos en el avance semanal, este martes salió a la luz el secreto de uno de los protagonistas.

TVE desvela el reparto de 'Salón de té La Moderna', la nueva serie diaria para acompañar a 'La Promesa'

Más

Desde el primer capítulo de la serie era evidente la buena relación de amistad que había entre Lope y María. Con la marcha de Salvador a la guerra se descubrió que los sentimientos de él iban más allá de la amistad porque estaba enamorado.

El cocinero nunca había sido capaz de confesar todos sus sentimientos a la doncella hasta hoy. A continuación detallamos cómo ha sido la declaración de Lope ¡CON SPOILERS!

Los sentimientos de Lope y un beso inesperado

Cabe recordar que Salvador llegó a la vida de María gracias a su amigo Lope, escapando de su obligación de ir a la guerra. En poco tiempo, ella y el recién llegado al palacio se enamoraron e iniciaron una relación. Todo iba bien hasta que, finalmente, Salvador no pudo eludir su responsabilidad y tuvo que marcharse. “Cuida de María Fernández”, le pidió a su amigo Lope. Lo que él no sabía es que el cocinero ya tenía sentimientos hacia ella.

Le entregó una caja de música haciendo creer a la doncella que Salvador había comprado el regalo antes de su marcha. Desgraciadamente, Gregorio Castillo la rompió. Lope no podía ver así de triste a María y arregló la caja. Es cierto que el cocinero quería contarle toda la verdad a María y se le ocurrió meter en la caja de música un anillo de su madre. La doncella pensó que era de Salvador y que quería pedirle matrimonio. En ese momento, Lope no supo reaccionar y siguió con la mentira.

Pero los sentimientos de Lope no dejaron de crecer y decidió lanzarse y besar a María. Por primera vez, la doncella se quedó sin palabras y no supo cómo reaccionar. Más tarde, decidió pedirle al cocinero que olvidaran ese momento. La culpa estaba afectando a María y decidió contarle a Salvador el encuentro con su amigo. Una confesión que provocó una reacción que no fue buena.

El beso con Lope y el cambio de Salvador desde que volvió de la guerra crearon en María muchas dudas sobre sus sentimientos. Ahora debe aclararse.

La declaración de amor con las siguientes palabras

Ha llegado el día en el que Lope no ha podido aguantar más y ha preferido confesar sus sentimientos a seguir escondiéndolos. Y lo ha hecho frente a María y con estas palabras:

“Me fijé en ti nada más entrar a La Promesa. Era un gusto estar contigo, me alegrabas el día. No te lo he dicho nunca porque eras y eres alguien inalcanzable para mí. Cuando Salvador llegó a La Promesa me tomó la delantera. Yo puse todo mi empeño en olvidarme de ti porque sabía que con él ibas a ser mucho más feliz. Cuando se fue a la guerra no era capaz de verte sufrir por eso fui a comprar esa caja de música que tanto te gustó. Te la di en nombre de Salvador, pero ver tu sonrisa fue suficiente compensación para mí, aunque tú nunca lo supieses. Decidí dejar de esconderme, armarme de valor y declararte mi amor, pero no sabía cómo. Metí el anillo de mi madre en la cajita cuando la reparé. Cuando diste por hecho que el regalo era de Salvador, estabas tan feliz que no fui capaz de corregirte. Aquí la única y verdadera realidad es que siempre te he amado, pero nunca he sabido cómo expresarlo”.

Una escena que se ha alzado como una de las más románticas de la serie hasta la fecha. Solo queda saber la decisión que tomará María tras conocer este giro de los acontecimientos.