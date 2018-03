GUÍA DE LA RUTA 40 (Etapa 5) Desde El Calafate a El Chaltén

Etapa corta. Los que estimen que parar un día para ver de cerca unas montañas podrán seguir ruta adelante ya que la ruta propuesta por Viajar Ahora apenas hace avanzar el 93 kilómetros la cuenta de nuestro rutómetro de la ruta más famosa de Sudamérica. Bueno, en realidad entre El Calafate y El Chaltén hay unos 213 kilómetros, pero gran parte de ellos transcurren por asfalto ajeno a la 40 y sirven para dejar atrás la parada anterior y rodear las aguas del Lago Viedma. Así que el día lo podemos salvar con apenas tres horas de camino constante (un poco más porque la belleza del lugar nos obligará a hacer varias paradas) para llegar a destino con un buen puñado de horas de luz que nos permita hacer alguno de los senderos que se internan entre las agujas de piedra que rodean a ‘la montaña que humea’ (significado de Chaltén en lengua de los Tehuelches.

La ruta está buena y es de asfalto en su totalidad. Es de los tramos mejor habilitados de la ruta en su extremo austral. Y no es de extrañar, ya que por aquí transita buena parte del turismo que llega al fin del mundo. Conviene salir temprano, como decíamos, para llegar a destino con tiempo. Ya lo que uno quiera estar acá es cosa de cada cual. Con un día puedes hacer alguna de las rutas cortas que se internan en este paraje único; dos o tres ya son la re pera. Pero creemos que desaprovechar la ocasión de pasar, por lo menos, un día en este lugar es imperdonable y ya habrá días (como la etapa siguiente) en los que toque meter caña al motor y hacer girar con ganas los numeritos del cuentakilómetros.

Lago Argentino y Montañas del Campo de Hielo Patagónico Sur.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

KM 0 El Calafate .- Si nos hemos hospedado en alguno de los hoteles del centro urbano buscaremos la Ruta Provincial 11 como prolongación de la Avenida del Libertador San Martín, que nos servirá para volver a la 40 bordeando la orilla sur del Lago Argentino. En total son unos 32 kilómetros hasta el cruce con la Ruta 40. Si el día está bueno, no desaproveches la ocasión de hacer alguna parada para hacer fotos. Las vistas sobre el Lago Argentino son brutales y, tras él, de los picos cubiertos de hielo que alimentan a los glaciares que, seguramente, habrás visto los días anteriores ( VER GUÍA DE EL CALAFATE Y LOS HIELOS PATAGÓNICOS ). Estamos en tierra de guanacos. Las jornadas anteriores los habrás visto, pero hoy te hartarás de verlos. Ojo. A veces estos animales saltan a la carretera y no es extraño que haya accidentes. En el cruce tomamos dirección norte y retomamos la 40.

El lago Viedma y la estepa patagónica como previa de El Chaltén.

KM 32 Cruce de la Ruta 40 .- Retomamos la Ruta 40 en dirección norte. Como decíamos antes, hoy sólo transitaremos unos 92 kilómetros de la ‘madre de las carreteras de Sudamérica’. Muy pronto pasamos por el puente que cruza el Río Santa Cruz y apenas 15,5 kilómetros más adelante cruzamos el Río La Leona, que conecta los lagos Viedma y Argentino. Poco después podemos hacer una pequeña parada. La carretera se acerca a la orilla del Lago y permite ver mucho más allá del espejo de agua y de la propia Argentina ya que, si el tiempo lo permite, las agujas de piedra que verás a lo lejos son las míticas Torres del Paine .

Parador de La Leona, uno de los mitos de la RN 40.

La ruta sigue a partir de aquí por el valle excavado por este pequeño río hasta el Parador de La Leona (Km 110) un lugar mítico ya no sólo en la Ruta 40 sino en la propia conquista de La Patagonia austral por parte de los argentinos. Según dicen, el nombre del lugar derivó de un percance del Perito Francisco Pascasio Moreno (el argentino que cartografió todo el sur patagónico) con una puma hembra que lo dejó bastante mal parado. Poco después el lugar se convirtió en una posta de balsas que cruzaban el río para facilitar el tránsito de los colonos y unos años más tarde en uno de los primeros hoteles de la región. Un lugar por el que desfilaron todas las grandes personalidades que transitaron estas tierras lejanas; incluidos, dicen, los célebres Butch Cassidy y Sundance Kid. Pocos kilómetros antes de volver a abandonar la 40 para enfilar la RP 23 nos podemos parar en el Mirador del Lago Viedma, en el que podremos ver, si hay suerte, la silueta del mítico ‘Monte que humea’.

El Pico Chaltén desde la Ruta Provincial 23.

KM 126 Cruce con la RP 23.- Los próximos 87 kilómetros transcurren por la Ruta Provincial 23 en paralelo a la orilla norte del Lago Viedma. Según nos vayamos acercando al final del trayecto, la figura del Monte Chaltén (lo sentimos, nos negamos a llamarlo Fitz Roy) se hará más y más grande y pararás tres o cuatro veces pensando que la vista es genial. Hazlo. Poco después de cruzar el puente sobre el Río Las Vueltas llegamos al Mirador de El Chaltén. Si no hay nubes (como nos pasó a nosotros sólo una de las tres veces que fuimos), vas a alucinar con el paisaje.

KM 213 El Chaltén.- Fin de etapa.

ESTACIONES DE SERVICIO

El Calafate

Petrobras Tres Glaciares: Dirección: Av. del Libertador Gral San Martín 1780.

YPF Hermanos Iglesias: Dirección: Av. del Libertador Gral San Martín, 820; Tel: (+54) 029 0249 1079.

El Chaltén

YPF El Chaltén: Dirección: RP 23 sn –El Chaltén-.

Vista espectacular desde Laguna Capri.

QUÉ VER

En la descripción de la ruta ya que hemos contado los principales lugares en los que hay que pararse. El sitio más significativo para la mística de la Ruta 40 es el Parador de La Leona, donde puedes hacer una parada técnica y tomar un café. En nuestra particular guía nos centraremos en El Chaltén, un pequeño pueblo de apenas un par de décadas de historia que nació para dar servicio a los que llegan hasta la Reserva Natural Los Huemules para disfrutar de la completísima red de senderos que van y vienen entre las montañas. Hay pequeñas caminatas de pocas horas que merecen la pena. Nosotros te recomendamos hacer, si no quieres caminar mucho pero sentir que te has metido de lleno en el parque, la subida hasta la Laguna Capri.

GUÍA DE SENDEROS DE EL CHALTÉN