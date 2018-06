Dos días por la Cabrillo Highway: la mítica ruta del Pacífico entre Los Ángeles y San Francisco

Hay maneras mucho más rápidas de unir en coche las dos grandes ciudades de California. El gps te dirá que entre Los Ángeles y San Francisco hay poco más de 570 kilómetros de autopista. Vía rápida que busca las planicies del inmenso valle que corre de norte a sur entre las alturas de la Sierra Nevada (dónde se encuentra, por ejemplo, el espectacular Parque Nacional de Yosemite ) y las montañas chatas que forman la Cordillera Costera, un verdadero paraíso natural que se encuentra con el mar formando pequeñas y grandes playas, cantiles y frondosos bosques. Nosotros tomaremos, para no variar, el camino más largo; el que bordea la costa oeste californiano en una verdadera serpiente de casi 750 kilómetros. Una carretera mítica que habrás visto mil veces en otras tantas películas; una vía ‘panorámica’ que recorre lugares como Santa Bárbara, Monterrey o Santa Cruz y regala impresionantes vistas sobre una costa espectacular.

La ruta es sencilla: la carretera es buena y pese a las curvas es muy fácil de hacer. Hay grandes ciudades y pequeños pueblos cada poco y hay una enorme cantidad de servicios. Lo normal es hacerla en dos días y hacer noche en algún lugar intermedio (Nosotros recomendamos San Luis Obispo por varias razones que luego comentaremos –está a 302 kilómetros de Los Ángeles-). Las distancias se recorren de manera rápida en la ‘ Cabrillo Highway’ (como se conoce a la Ruta 1 californiana); en apenas siete u ocho horas se puede hacer todo el recorrido, con lo que es posible (si se hace noche) ver los principales atractivos en recorridos cortos entre una y dos horas. Te proponemos una ruta desde Los Ángeles. Después de cada tramo te ponemos las distancias en kilómetros entre cada una de las paradas propuestas.

Playas de Malibú en el arranque de la Cabrillo Highway desde Los Ángeles. Matt Kieffer (CC)

DESDE SANTA MÓNICA A SOLVANG.- La mejor forma de empezar el camino es darse una vuelta bien temprano por el Santa Mónica Pier. El sitio te va a sonar aún sin haber estado nunca. El parque de atracciones del antiguo muelle ha salido en mil películas y es un lugar icónico para la cultura popular norteamericana, ya que aquí culmina la célebre Ruta 66 , la madre de todas las carreteras estadounidenses. Desde el extremo del ‘Pier’ podremos ver buena parte del primer tramo de nuestro camino que sigue la línea de costa por Malibú hasta la exclusiva Santa Bárbara. Si has estado algunos días en Los Ángeles (o vas a estarlos si haces el recorrido a la inversa) lo más seguro es que ya has visitado estos dos lugares. Pero si vas de paso, las mejores fotos las tienes en el Malibu Pier (con muy buenas vistas sobre la playa y las mansiones colgadas sobre la costa) y, ya en Santa Bárbara, el Stearn Wharf. Santa Bárbara es una ciudad de origen español y aún pueden verse casas de estilo colonial en lugares como State Street. La Misión de Santa Bárbara (Laguna Street, 2201) es el gran edificio histórico de la ciudad. Data de finales del siglo XVIII y es una maravilla.

Calles danesas en Solvang, una de las sorpresas de la Costa Oeste. Prayitno (CC)

Desde Santa Bárbara la Ruta uno es una cómoda autopista que permite devorar kilómetros con rapidez. En Las Cruces (56 kilómetros) la Ruta 1 se separa de la 101. Si seguimos por esta última nos llegamos hasta Solvang, una de las grandes sorpresas de la ruta del Pacífico. Esta ciudad fue fundada por inmigrantes daneses a principios del siglo XX. Y construyeron una ciudad típicamente nórdica, con casas típicas danesas, molinos y cervecerías. Es un poco naif la cosa (como suele ser habitual en muchos lugares de los Estadios Unidos) pero la visita está buena. La ciudad es pequeña (apenas 6.000 habitantes), pero ese centro típicamente norte europeo y el valle cuajado de viñas bien merecen una parada (o incluso hacer noche aquí. Nosotros te proponemos volver a la Ruta 101 y llegar hasta San Luis Obispo como final de la primera etapa por el interior del valle hasta Pismo Beach.

Ruta Propuesta : Santa Mónica-Malibú (18,6 km); Malibú – Santa Bárbara (117 km); Santa Bárbara – Solvang (76 km); Solvang – San Luis Obispo (107 kilómetros).

La piscina romana, una de las excentricidades del Castillo Hearst. Johnn (CC)

SAN LUIS OBISPO Y EL CASTILLO HEARST .- San Luis Obispo es una buenísima opción para hacer escala. Esta pequeña ciudad se encuentra más o menos a medio camino entre las dos ciudades y cuenta con un buen par de atractivos. Si eres un amante de la historia, aquí puedes ver una de esas misiones que fundaron los franciscanos españoles en la región allá por el siglo XVIII. El Camino Real de California fue trazado por los españoles para comunicar esta parte del mundo con la Baja California y el resto de lo que hoy es México. Hay varias misiones de esta época en territorio californiano pero la de San Luis Obispo es de las más importantes y mejor conservadas. Data de 1772 y cuenta con un interesante museo con mobiliario y objetos de la época y abundante documentación. Muy cerca de la misión se encuentra el Museo Histórico (Monterey Street, 696; Tel: (+1) 805 543-0638; E-mail: info@historycenterslo.org) que es chiquito pero interesante. Otro lugar que merece la pena ver es el Madonna Inn (Madonna Road, 100; Tel: (+1) 805 543-3000; E-mail: reservation@madonnainn.com) un antiguo hotel de mediados del siglo pasado que es toda una institución en la zona. Ideal para dormir en San Luis para bolsillos con posibles.

Leones marinos en Piedras Blancas. Jeremy Thompson (CC)

A pocos kilómetros de San Luis Obispo se encuentra el impresionante Castillo Hearst pero antes pasaremos por Morro Bay (una playa muy bonita con un gran peñasco en el medio) y pararemos un rato en Piedras Blancas para ver una de las más grandes colonias de lobos marinos de esta parte del mundo (hay un sendero pegado a los cantiles que permite bajar a la arena para ver de cerca estos impresionantes animales). El Castillo Hearst (Hearst Castle Road; Tel: (+1) 800 444 4445; E-mail: visitor.info@parks.ca.gov) es una extravagancia; una mansión gigantesca cuajada de antigüedades europeas y hasta trozos de viejos castillos e iglesias medievales construido por orden de William Randolph Hearst, el magnate de los medios de comunicación que inspiró la magnífica Ciudadano Kane del inmortal Orson Welles. La mansión es una auténtica extravagancia y la colección de obras de arte abarca desde el antiguo Egipto al Romanticismo pasando por Grecia, Roma, el Medievo europeo o el Renacimiento. Un exceso que merece la pena visitarse.

Bixby Bridge, uno de los iconos de la Cabrillo Highway. Akash Gupta (CC)

Antes de tomar camino del norte hay que hacer otra parada en Piedras Blancas para ver una de las mayores colonias de lobo marino de California. Puedes dejar el coche en un parking público y hacer el pequeño sendero que conduce hasta el faro pasando por las playas donde descansan y crían estos magníficos animales. Es un lugar ideal para estar un rato antes de seguir camino hacia San Francisco. De camino al norte nos toparemos con otros dos lugares dónde se puede hacer una pequeña parada: la McWay Falls, una preciosa cascada que cae directamente sobre la playa y el Bixby Creek Bridge, uno de los puentes más famosos de California.

Ocean Avenue, la calle más exclusiva de Carmel by the Sea. Eduard Marmet (CC)

CARMEL BY THE SEA Y MONTERREY .- Carmel By the Sea es uno de los destinos vacacionales más exclusivos y demandados de la costa estadounidense. Se hizo famosa en los 80 porque tuvo a Clint Eastwood como alcalde, pero más allá del chascarrillo cinematográfico es un lugar precioso, muy bien planificado y con una de las mejores playas de este tramo de costa. La ciudad se articula en torno a Ocean Avenue, una vía arbolada, llena de tiendas, restaurantes y caserones de estilo europeo y colonial. En torno a la playa se extiende esta ciudad de casas bajas que también se construyó cerca de una vieja misión española del siglo XVIII; en este caso la Misión de San Carlos Borromedo del Carmelo (Río Road, 3080; Tel: (+1) 831 624 1271) que se encuentra junto a la bonita desembocadura del Río Carmelo. A dos pasos de la ciudad se encuentra Punta Lobos, donde hay una colonia nutrida de lobos marinos y, en época de cría (invierno) se dejan ver orcas. En el lugar hay un pequeño museo dedicado a la memoria de los balleneros locales. Hacia el norte, nada más salir de Carmel nos topamos con la ciudad de Monterrey, que ya es población de importancia. Tiene una catedral colonial de época española ( San Carlos), un museo dedicado a la figura de Salvador Dalí y un playazo espectacular. De ahí hacia arriba median la ciudad de Santa Cruz y la posibilidad de acercarse a San Francisco de manera rápida por San José o seguir por la Ruta uno hasta el arranque del mismísimo Golden Gate.

Ruta propuesta : San Luis Obispo – Carmel by the Sea (233 kilómetros); Carmel by the Sea – Santa Cruz (75,6 km); Santa Cruz – San Francisco (118 kilómetros por San José –autovía-; 124 kilómetros por Ruta 1 –mucho más bonito-)

Fotos bajo licencia CC: Akash Gupta; BriYYZ; Jeremy Thompson; Eduard Marmet ; Johnn ; Matt Kieffer ; Prayitno