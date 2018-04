Un mapa de ‘nuestras’ mejores cervecerías de Brujas

La cerveza en Bélgica es mucho más que una bebida; tampoco es una institución o un símbolo nacional… Es mucho más. Es una parte intrínseca de la historia del país y del ser de los belgas. Según los datos oficiales, en el país hay más de 1.500 variedades de cerveza y unos 200 obradores (prohibido decir destilería) funcionan de manera activa en un país que presume de tener la mejor cerveza del mundo. Y nosotros creemos que tienen razón. 200 marcas cerveceras que van desde las grandes firmas industriales a pequeños maestros artesanales que beben de una tradición milenaria que evolucionó hasta la perfección en las abadías trapenses del país. 1.500 variedades; 200 marcas y una producción de algo más de 1.875 millones de litros de cerveza al mundo para una población de once millones (el país produce más del 1% de la cerveza del mundo). Los belgas aman la cerveza; la estiman y respetan la tradición que se esconde tras cada sabor, cada variedad, Y no es de extrañar que esta pasión haya sido reconocida por la Unesco en su selecto club del Patrimonio Mundial, que ha puesto de manifiesto la importancia cultural de esta bebida para el país. Y para los que lo visitan.

Brujas es uno de los grandes destinos turísticos del país y, también, una de las ciudades más bonitas de Europa. Pese a ser pequeña, cuenta con un número espectacular de cervecerías: algunas especialmente preparadas para atender al público foráneo y otras más pequeñas y escondidas que son frecuentadas por locales. Como sucede con otros listados como este, no están todas las que son aunque, según nuestro criterio, todas las que están, son. Esta selección responde a criterios estrictamente personales . Hace muchos años, nuestro trabajo nos llevaba regularmente a Bruselas y casi nunca dejábamos escapar la oportunidad de pasar al menos un par de horas en la ciudad de los canales. La mayor parte de ese tiempo la pasamos bebiendo la mejor cerveza del mundo –después de visitar puntualmente a la maravillosa Madonna de Miguel Ángel-. Para qué negarlo. Los amantes de la cerveza no deben pasar la oportunidad de visitar De Halve Maan (Walplein, 26; Tel: (+32) 5044 4222), una fábrica de cerveza artesanal enclavada en pleno centro histórico. Pero nosotros hoy nos dedicaremos a beber.

2be Beer Wall (Wollestraat 53; Tel: (+32) 50 61 12 22; E-mail: shop@2-be.biz). Una de nuestras preferidas en la ciudad. Buenísima cerveza artesanal tirada y una colección de más de 2.000 marcas comerciales de todo tipo –de eso presumen-. Y además a muy buen precio y con posibilidad de hacer degustaciones de hasta cuatro sabores por precios bastante asequibles. Buenos aperitivos. Pero lo que más nos gusta de 2Be Beer (más allá de que tienen una tienda donde puedes surtirte a gusto) es la preciosa terraza con vistas al canal. Para descansar del paseo. Lástima que cierra pronto o muy pronto para los estándares españoles (19.00 entre semana y 20.00 los fines de semana).

Cerveza artesanal de Staminee De Garre, una de las mejores de la ciudad. Staminee De Garre

Staminee De Garre (De Garre, 1; Tel: (+32) 50 34 10 29; info@degarre.be) No es una cervecería en el sentido estricto de la palabra. Es más bien un café bar, pero merece estar en el Olimpo de las cervecerías locales por su magnífica, espectacular, impresionante cerveza artesanal propia, que tiene el nombre del local (encantador, por cierto). De Garre es un pelotazo triple de casi once grados de alcohol que está entre las cuatro o cinco mejores artesanales que probamos en la ciudad. Y te la sirven con una tapita de queso rica, rica. Como otros locales de la ciudad presume de extensa carta de cervezas, pero si eres birroturista habitual, no dejes de probar la De Garre. Y que es una triple, dirán los no habituados… Es un método especial de fermentación fuerte que acentúa los aromas, los matices y, también, la graduación. Se llama triple porque los monjes marcaban con tres equis los barriles dónde descansaba este tipo de cerveza.

‘t Brugs Beertje (Kemelstraat, 5; Tel: (+32) 5033 9616; E-mail: email: info@brugsbeertje.be) Clásico entre los clásicos aunque para nada masificado y mucho menos turístico. Es un lugar bastante auténtico y muy respetado por los cerveceros y cerveceras locales y foráneos. Carta extensa con más de 300 cervezas belgas ordenadas por su origen geográfico y una selección especial de cinco ‘estrellas’ a pecios especiales que van cambiando regularmente. Es un bar con solera de esos que llevan ahí toda la vida y también una buena opción para lanzarse a descubrir la cerveza local ya que su personal está siempre dispuesto a echar una mano a los indecisos. Buena selección de quesos y fiambres para acompañar. Y está lleno de locales, lo que da buena muestra de su calidad. Altamente recomendable.

El animado salón del ‘t Brugs Beertje. Daniel Nugent (CC)

Rose Red (Cordoeaniersstraat, 16; Tel: (+32) 5033 9051; E-mail: info@cordoeanier.be).- Su lema comercial es toda una declaración de intenciones: Somos especialistas en cerveza trapense y tenemos las mejores del mundo. Casi nada. Carta extensa de más de 250 cervezas de abadía de toda Bélgica en un lugar muy tranquilo y con muy buena onda. Y lo mejor de todo es que está abierto hasta las 0.30 horas, algo inusual en una ciudad donde la gente se va a dormir a la hora cuando se acuestan los pollos. Buena carta de fiambres y quesos para acompañar y un trato exquisito. Si hace bueno se puede disfrutar de la terraza.

't Poatersgat (Vlamingstraat, 82; Tel: (+32) 495 226 850; ).- Uno de los imprescindibles de la vida nocturna en la ciudad y es frecuentado por locales; así que es más para después de la cena que para echarse una cervecita. Buena música, buen ambiente, lugar con mucha personalidad –es un sótano que funciona como taberna desde hace más de cien años- y una más que aceptable carta de cervezas. Está abierto hasta la una de la madrugada.

Arcos medievales de La Trappiste, una de las mejores cervecerías del mundo.

Café Cambrinus (Philipstockstraat 19; Tel: (+32) 5033 2328).- Carta kilométrica de cervezas belgas (si existe aquí la tienen) y un local espectacular en una casona histórica del centro de la ciudad. Es una de las cervecerías más frecuentaras por los turistas, pero merece la pena pasar por el aro y claudicar. Es uno de los grandes templos de la cerveza en Bélgica y eso tiene sus pros y sus contras. A parte de la extensísima colección de cervezas hay una buena carta de platos locales, por lo que es bastante difícil encontrar mesa. Si vas a comer prueba el plato de carne de ternera estofada en cerveza negra con compota de manzana, típico de Brujas.

Le Trappiste (Kuipersstraat, 33; Tel: (+32) 47 545 5066; Contacto) Lo mejor para el final. Mucho más que una institución: un verdadero mito de la cerveza más allá de Brujas. Situado en un sótano con arcadas de piedra de más de 800 años de antigüedad, es el típico lugar al que si vas una vez, repites, repites y repites. Carta de cervezas inmensas dónde puedes encontrar lo mejor de la producción nacional, una cuidada selección de cerveza internacional, buena música y amabilidad. Para no iniciados, lo mejor es pedir una ‘tasting paddle’ (tabla de probar) con cinco copas especialmente seleccionadas por la casa para poder degustar los sabores más característicos y empezar a diferenciar las diferentes variedades que forman parte de este inmenso universo.

Fotos bajo Licencia CC: Bernt Rostad ; Russell Trow ; Daniel Nugent