Madrid se viste de Navidad y te damos 5 motivos para visitarla

Madrid no es la capital del mundo, pero con que esté en el epicentro de la península ya tenemos suficiente motivo para acercanos desde cualquier punto a conocerla a fondo y disfrutar de toda su inabarcable oferta de gastronomía y ocio, especialmente en Navidad, con el ambiente especial que genera el alumbrado y el reguero de gente expandiendo su espíritu navideño. Vamos por partes:

1. Sus musicales

Madrid es la capital española de los musicales. Madrid Destino

Son los más demandados de la amplísima escena teatral madrileña, donde destaca el espectáculo Circo Price en Navidad. Para estas fiestas, proponemos aprovechar para ver cuatro cuyas funciones terminan el 31 de diciembre: El Rey León, que va por su 8ª temporada de éxito y lleva más de 4.000.000 espectadores, es el musical que más tiempo ha permanecido en cartel en Madrid y la mayor producción musical jamás representada en España. La fuerza del destino, interpretado por los artistas de los musicales de Nacho Cano, es un homenaje a Mecano a través del metro, donde cada parada es una de sus míticas canciones.

También se acabará este 2019 Dirty Dancing, que ha batido récords a nivel mundial dando vida en el escenario a la película protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze en 1987. Por último, The Hole Zero es la última entrega de la saga musical que ha entusiasmado a millón y medio de espectadores de todo el globo con su mezcolanza de circo, burlesque, cabaret, humor y acrobacias, merecedora de unos 70 premios internacionales.

2. Compras y más compras

Madrid, una ciudad perfecta para ir de compras. Madrid Destino

Lo que no se venda en Madrid, no se compra en ningún sitio. Para adquirir regalos artesanales, hay varios mercadillos por toda la ciudad, como el de la Plaza de Jacinto Benavente, el de la plaza de Santa Cruz, con su clásico carrusel, o el de la Plaza Mayor... así como la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid, del 1 al 30 de diciembre en Paseo Recoletos. Si vas con niños, seguro que no quieres perderte el espectáculo Cortylandia en la entrada del Corte Inglés de la calle Maestro Victoria. Además, entre Sol, Gran Vía, la Plaza Mayor y Callao, hay multitud de stores multinacionales, tiendas creativas y boutiques de diseñadores, sobre todo por las calles de Malasaña, Fuencarral y Chueca, con objetos, ropa, calzado, libros y discos para todos los gustos y estilos.

3. La tarde-noche madrileña

Vista aérea del centro de Madrid. Madrid Destino

Siempre ha sido un gran atractivo para todos sus visitantes, aunque la noche por excelencia es la del 31 de diciembre, que hay que celebrar en la Puerta del Sol comiéndose las uvas. Antes, por la tarde, conviene correr la San Silvestre, que cada año tiene más adeptos. Y después de las campanadas, a poblar los bares de Lavapiés, de Huertas, Malasaña, Chueca, La Latina…

Si vas con niños y tu biorritmo no es el noctámbulo, llévalos a visitar los belenes de Iglesias y centros culturales como los de la Puerta de Alcalá, la Casa del Lector en Matadero Madrid, que siempre tiene exposiciones interesantes, o el Centro Centro Cibeles, donde también hay una pista de hielo para patinar y una buena programación de espectáculos para los más pequeños (cuentacuentos, títeres, conciertos), al igual que en el Centro Cultural Conde Duque.

4. Las luces de Navidad

Uno de los principales atractivos de Madrid en esta época del año son sin duda las luces de Navidad.

El alumbrado se viene arriba en calles, plazas y edificios más emblemáticos del centro y de los barrios durante las navidades y hay muchas maneras de contemplarlo: la más original, la del Naviluz, el Bus de la Navidad, un autobús con salida y llegada en la Plaza de Colón (calle Serrano, frente al nº 30. Parada única) que recorre las principales calles del centro de Madrid y permite disfrutar de la iluminación navideña desde finales de noviembre hasta Reyes. Igualmente, el Autobús Luces de Navidad - Madrid City Tour realiza un recorrido similar. Los trenes de temática navideña son otra opción (Tren de la Navidad, Tren de los Reyes Magos y Tren Mágicas Navidades).

La novedad de este año para todos los públicos es el evento Las Luces del Real Jardín Botánico - Christmas Garden Madrid, que convertirá hasta Reyes este bello jardín y su maravillosa flora en un paisaje de cuento de hadas con luces navideñas y originales figuras de luz.

5. Espacios gastronómicos

San Fernando, Lavapiés o el de los Mostenses. No te pierdas los mercados gastronómicos de Madrid. Madrid Destino

Hay miles, pero estos satisfarán expectativas variadas. Imprescindible Latxasca Etxea, cuyo propietario viaja siempre en busca de delicatessen como la mejor carne del mundo, la finlandesa de la raza Ayrshire con 32 días de maduración, los espárragos “Cojonudo pa’ ti” o los ahumados de Keia. Otra opción para los amantes de la alta cocina es el Restaurante Coque, donde Mario Sandoval, Premio Nacional de Gastronomía 2013, justifica sus 2 estrellas Michelín con un menú degustación incomparable.

Oportunidad de oro en la capital es el ronqueo mensual de The Tuna House, donde se despieza en directo un atún entero cuyas partes cocina a continuación el chef asiático Zeus. Zonas alternativas son la calle Ponzano, donde destaca el Candeli con sus excelentes pescados frescos y productos de temporada; y la de Jorge Juan, cuyos locales son lo más en diseño, especialmente el Amazónico, ideal para una cena de lujo con espectáculo en directo y mucho glamour.

También son muy famosos los mercados gastronómicos, aunque escogemos el de San Fernando, en Lavapiés, y el de Mostenses, por San Bernardo, dado que son más populares, más económicos y tienen propuestas internacionales interesantes.