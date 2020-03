La Región de Murcia, un lugar que nunca deja de sorprender por los tesoros que alberga

La Costa Cálida no se califica así por casualidad, sino porque sus temperaturas medias a lo largo de todo el año son como un oasis de sol y playa ideal para escapar del frío del norte peninsular. Pero además de tumbarse al sol a relajarse en sus calas y a bañarse, o de hacer deportes acuáticos en sus aguas templadas, la Región de Murcia también tiene el tamaño perfecto para poder ir haciendo excursiones a hacer visitas por bodegas varias y a probar su gastronomía típica, así como a disfrutar de sus manifestaciones culturales, de su asombrosa naturaleza y del turismo activo. Te damos aquí las claves para sacarle el mejor partido a una escapada a la región.

Gastronomía

Murcia es conocida como la huerta de España, no en vano, tiene Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de todo aquello con lo que se podría componer un menú delicioso, empezando por el arroz de Calasparra, con el que hacen por ejemplo la Olla fresca o de cerdo; especias como el Pimentón de Murcia, frutas tal que la Pera de Jumilla y, para el postre, Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino. No dejes de buscar la Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano, que te sorprenderá. Y, por supuesto, en sus restaurantes has de probar platos típicos como la Olla Gitana, sencilla pero abundante en alimentos, el guiso de Pavo con Pelotas, asados con cordero o con cabrito…

Enoturismo

En cuanto a los vinos para regar sus platos regionales, se recomienda apuntarse a las rutas de sus tres Denominaciones de Origen o aprovechar la posibilidad de participar en la vendimia de las bodegas e incluso de ir con niños para que aprendan sobre viticultura y prueben, durante las degustaciones, el mosto puro de la uva sin alcohol.

En la Ruta por Bullas, se parte del Museo del Vino, instalado sobre una de las bodegas tradicionales de mayor tamaño y producción del viejo Reino de Murcia, se visita otra bodega antes de comer en un restaurante y se sigue visitando el casco histórico de Bullas, el Monumento al Viticultor y la Casa-Museo D. Pepe Marsilla, entre otros.

En la Ruta del Vino de Jumilla, incluida en el Club de Producto Rutas del Vino de España, tras una cata de vinos en una bodega, se visita el Monasterio de Santa Ana, se come en un restaurante antes de hacer otra degustación en otra bodega y se hace un recorrido por los vestigios más destacados de la ciudad, sus teatros y jardines.

En la Ruta del Vino de Yecla, se empieza por una cata para luego seguir recorriendo el casco histórico de la ciudad viendo el Parque de La Constitución, el Teatro Concha Segura, la Basílica de La Purísima, la Plaza Mayor… Se come y se cata en una bodega y la visita concluye en el Monte Arabí y el Cerro del Arabilejo, donde destacan las pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Cultura para no aburrirse

En toda la región, destacan cuatro ciudades culturales: Murcia, en el centro del Valle del Río Segura, Capital Gastronómica 2020; Lorca, ciudad monumental histórica; Cartagena, localidad con más de 2.500 años de antigüedad que cuenta con el Teatro Romano; y Caravaca, quinta ciudad santa del mundo.

Además, los pueblos de la comunidad se recuenta una alucinante cantidad de museos de todo tipo de temáticas. Por ejemplo, en Águilas puedes organizarte tu propia visita cultural yendo al Centro de Interpretación del Mar, al Museo Arqueológico, o al Museo del Esparto.

Una red de teatros infinita

Aprovecha tus escapadas para consultar la programación de teatros como el Villa de Archena, el Victoria, en el municipio de Blanca; el Thuillier, en Caravaca de La Cruz; el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de la bella Cartagena; el Teatro Vico en Jumilla o el Guerra en Lorca; el Villa de Molina o el Auditorio Virginia Martínez Fernández en Molina de Segura… O, ya en Murcia, el Teatro Bernal, el Teatro Circo de Murcia, el Romea o el Auditorio Víctor Villegas.

Rutas guiadas

Si prefieres algo ya organizado y guiado, aquí tienes algunas de las rutas culturales disponibles por dos municipios relevantes:

Ruta Cartagena Es-cultura, que te guía para conocer sus monumentos y esculturas homenaje a sus momentos históricos y personajes.

La Ruta Cultural por el Puerto de Mazarrón, que transmite la esencia del Mediterráneo a través de los vestigios de sus pobladores desde épocas prehistóricas hasta sus últimas etapas de esplendor.

La Ruta Cultural por Mazarrón en sí, porque su núcleo urbano está vinculado con la minería, de cuya riqueza deriva el patrimonio arquitectónico representado por la Torre Del Molinete, el Castillo de Los Vélez, la Iglesia de San Andrés, las Minas de San Cristóbal y Los Perules, la Iglesia Convento La Purísima y el Casino o Ateneo Cultural.

Naturaleza a raudales

No te imaginas ni en tus mejores sueños los paisajes naturales tan increíbles que van a quedar fotografiados en tu cámara como recuerdo de los campos violetas de Lavanda en Moratalla, de la Floración de Cieza, del impresionante Cañón de Almadenes y el más impactante Barranco de Gebas. De la verdosa ribera del Río Segura por Abarán, de la Cresta del Gallo que parece sacada de una película, de los atardeceres frente al mar en Cuatro Calas, en Águilas; del Monte de las Cenizas o de la planicie del Valle del Aceniche, en Cehegín, por poner algunos ejemplos muy llamativos.

Turismo activo de nivel

Si lo tuyo es la aventura, en la región de Murcia tienes cantidad de actividades disponibles como rafting por el Valle del Ricote, o bien por Almadenes, con visita a dos cuevas con arte rupestre; o bien por el tramo virgen de El Cenajo y el río Mundo. Puedes hacer igualmente saltos de puenting en Cieza o en Calasparra, el descenso del río Segura o la vía ferrata del Salto del Ciervo por el parque natural de Sierra Espuña, que es precioso.

Recorridos interpretativos guiados

Una opción más sencilla pero muy interesante son las rutas interpretativas con guía para admirar las pinturas rupestres de Moratalla, ya sean las de las Chamanas de La Risca, las del Calar de la Santa o las de arte rupestre medieval, todas ellas en Moratalla, Patrimonio de la Humanidad y Lugar de Excepcional Valor Universal por la UNESCO. Otras rutas guiadas van por el Estrecho de Bolvonegro, Lugar de Interés Geológico (LIG) y Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000; y por la Sierra de Los Frailes, que alberga, en El Rincón del Agua, el tesoro oculto del Pozo de la Nieve.

Deportes acuáticos para todos los públicos

En toda la Costa Cálida hay una inabarcable oferta de actividades acuáticas y deportes náuticos, partiendo de la base de la Estación Náutica Mar Menor - Cabo de Palos, que ofrece infraestructuras, alojamientos y espacios de formación y ocio en ese punto intermedio entre el Mar Menor y La Manga. Desde allí puedes reservar tus incursiones en el buceo por sus fondos marinos y sus barcos naufragados, para aprender a navegar con vela ligera o catamarán, para practicar windsurf, kitesurf o paddlesurf; para conducir una moto náutica o soltar adrenalina haciendo esquí, skibus o flyboard... Si no prefieres gozar de una magnífica jornada de sol y viento paseando en un velero o en un barco, e inclusive haciendo piragüismo o kayaking por el Mar Menor y el Mediterráneo. Para los más pequeños, el Acuario de la Universidad de Murcia es un divertido a la par que didáctico complemento al amplio abanico preparado para los adultos.

Playas, calas, ecoplayas…

A la Región de Murcia no le falta arena para tumbarse a broncearse en cualquier momento del año. Te costará elegir entre la cantidad de calas que hay por la costa de Lorca, en las localidades de Ramonete o Garrobillo; las playas de Santiago de la Ribera, en San Javier, y las de Los Alcazares; o las magníficas orillas de San Pedro del Pinatar y las de arena negra de La Unión. Eso, por falta de espacio para mencionar otros muchos hermosos puntos del litoral por donde hay que explorar para hallar calas nudistas y prácticamente vírgenes.