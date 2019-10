Lo que necesitas saber para visitar San Juan de Gaztelugatxe

En la costa bizkaina, adentrándose en el mar, se encuentra San Juan de Gaztelugatxe, un espectacular paraje natural que no te puedes perder si quieres conocer uno de los lugares más bonitos del País Vasco. Sobre un peñón unido al continente por un puente de piedra se alza la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, sus orígenes se remontan al siglo X y si hablase nos contaría historias de guerras y ataques de corsarios, pero también de naufragios y peregrinos.

Para llegar hasta ella te esperan unos 240 escalones, y aunque su belleza natural lleva atrayendo a lugareños y turistas desde siempre, su aparición como escenario en la serie Games of Thrones (Juego de Tronos) como Dragonstone (Rocadragón), le hizo saltar definitivamente a la fama.

Si estás pensando visitar San Juan de Gaztelugatxe, te vendrá bien saber cómo reservar tu entrada, cómo llegar y qué consejos seguir. Aquí te lo contamos todo.

Cómo sacar tu entrada para visitar San Juan de Gaztelugatxe

Visitar San Juan de Gaztelugatxe es gratis, pero dada la importante afluencia de público que puede llegar a recibir es necesario adquirir previamente una entrada con la que reservar tu visita. Esta entrada no tiene coste alguno pero se encarga de regularizar el acceso utilizando diferentes tramos horarios.

Verás que se suministran entradas desde las 10 de la mañana hasta las 18:45 de la tarde, fuera de ese horario el acceso es libre, y que los intervalos son cada 15 minutos. En cada turno pueden llegar a entrar un máximo de 110 personas, pero no te asustes, es simplemente un sistema para evitar aglomeraciones en horas punta de fechas determinadas.

Para reservar tu entrada has de solicitarla en la página web destinada al reparto de entradas de San Juan de Gaztelugatxe. Indicar el número de personas, escoger el día y la hora, confirmar tus datos y poco más. Ten en cuenta que la entrada únicamente indica tu hora de acceso, pero no la de salida, no hay un tiempo máximo de visita.

Un puente de piedra da acceso al peñón de la ermita. R.R.

Cómo llegar a San Juan de Gaztelugatxe

Llegar a San Juan de Gaztelugatxe puede ser sencillo, o quizá no tanto, dependiendo de cómo vayas y de cuándo vayas. Es importante que lo tengas claro, sobre todo si quieres llegar hasta aquí en transporte público.

En vehículo propio

Es la manera más sencilla de llegar a San Juan de Gaztelugatxe. Por carretera se encuentra a unos 35 km de Bilbao y a unos 122 desde San Sebastián. El parking más cercano a San Juan de Gaztelugatxe se encuentra en Urizarreta, en la carretera BI-3101. Hay tres aparcamientos disponibles y una oficina de información turística. Allí podrás dejar el coche de manera gratuita y caminar hasta la costa, lo que no te llevará más de 25 minutos. Si lo deseas (o lo necesitas) hay un cuarto estacionamiento si sigues la carretera en dirección Este. Desde allí caminarías hasta la entrada de Ermu y en total serían unos 2,8 km de paseo.

En transporte público

Si quieres llegar a San Juan de Gaztelugatxe en transporte público las opciones dependerán de la época del año en la que quieras acudir, diferenciando entre verano e invierno.

- En verano: Del 10 de junio al 2 de septiembre hay un servicio regular que une Bilbao con San Juan de Gaztelugatxe. Las rutas que van hasta Mungia se amplían hasta cubrir los municipios de Bakio y Bermeo, de manera que te puedes bajar cerca de San Juan de Gaztelugatxe. El autobús A3518, que sale desde la Plaza Moyua de Bilbao, te lleva hasta San Pelaio, y desde allí podrás caminar. El autobús A3517, que sale desde la Plaza de San José (c/ Elcano 5), te lleva hasta Gaztelu Begi.

- En invierno: Fuera del verano la cosa se complica, ya que el autobús no es directo desde Bilbao. Tendremos que tomar el A3517 hasta Bakio o el A3518 hasta Bermeo, y una vez allí tomar la “furgoneta taxi” (A3524) que une uno con otro, y bajarnos en Gaztelu Begi, la parada más próxima a San Juan de Gaztelugatxe. El problema es que esta furgoneta no opera ni los fines de semana ni los días festivos, por lo que en tal caso no nos quedaría más remedio que coger el A3518 hasta Bentalde y caminar desde allí, lo que supone unos 40 minutos extras, o tomar un taxi común. Para más información puedes consultar la web de la Diputación Foral de Bizkaia, o contactar con Bizkaibus llamando al 946 125 555.

Las escaleras de acceso cuentan con unos 240 escalones. R.R.

Cómo es la ruta de acceso a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe

Desde el aparcamiento de Urizarreta existe la posibilidad de tomar dos caminos, uno más corto y con pendiente u otro más largo y moderado. Dependerá de tu forma física, aunque siempre puedes combinar uno para ir y otro para volver. Ambos caminos comparten su tramo final, pero tienen poco que ver.

Urizarreta: Es la opción más corta, de 1,4 km de longitud y un 35% de desnivel. Es la más utilizada y también la más bonita.

Es la opción más corta, de 1,4 km de longitud y un 35% de desnivel. Es la más utilizada y también la más bonita. Ermu: Comienza en el mismo punto, en Urizarreta, pero da más rodeo y sigue una carretera asfaltada y sin tráfico durante 2,8 km. El desnivel es menor, del 15%, y es de más fácil acceso.

Información útil que te vendrá bien para visitar San Juan de Gaztelugatxe

San Juan de Gaztelugatxe es un destino muy popular y visitado, por lo que no estará de más que tengas en cuenta los siguientes consejos: