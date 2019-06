7 rutas por el campo de Cataluña para disfrutar de su paisaje y enogastronomía

Las rutas para conocer a fondo Cataluña, por todas sus provincias y comarcas, son innumerables, pero aquí hemos escogido siete escapadas de 3 días bajo el epígrafe “Bienvenidos a Payés”, porque se enfocan en la visita a granjas, huertas, queserías, viñas y bodegas. Es decir, se centran en conocer lo autóctono, sus paisajes y a los lugareños más campechanos.

Esta ruta permite mezclarse con la gente de campo o los pescadores, para explorar, disfrutando de sus campos y de sus macizos montañosos, bosques de pinos, acantilados y plantas, así como la vida en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany y Selvá.

La primera parada es el Molí d’Oli de Ventalló, donde se pueden catar aceites de argudell y arbequina. En Mas Marcè-Làctics Peralada, el pastor os enseñará el manejo de la manada de ovejas de raza ripollesa y sus ricos derivados. Los quesos deben ir seguidos por los vinos del Celler Baronia de Vilademuls, cuya masía estaba activa ya en la época medieval. En el Pla de l'Estany (el estanque de Banyoles), si coméis en el “Can Roca d’Esponellà”, su molino elabora aceite Virgen Extra de cuatro variedades de olivos bajo la DOP Oli de l’Empordà. ¡Y no os perdáis el barrio judío de Girona!

El tercer día empieza por el cortijo Mas Ponsjoan de Calonge, en el Baix Empordà, seis generaciones dedicándose a la viña, los olivos centenarios, la fruta fresca y las hortalizas. En Riuderenes, destacan las explotaciones hortofrutícolas de Espacio Can Mir y Espacio Can Moragues. Podéis comer en el “Ginjoler”, en Sant Feliu de Guíxols, y cenar en Tossa, después de un paseíto por sus calles de adoquines y murallas medievales.

Localidades a visitar: Ventalló, Esponellà, Girona, Calonge y Tossa De Mar

La ruta de la Costa Daurada, ideal para los amantes del vino.

Todas las provincias de Cataluña hacen vinos, pero esta zona en concreto concentra tres denominaciones excelentes: DOQ Priorat, DO Conca de Barberà y DO Montsant. En el Priorat, la familia Cusiné cultiva viñas y olivos ecológicos en el celler Gratavinum, en Gratallops. En Torroja, entre barrancos y viñas costeras, surgen las Bodegas de Aixalà y Alcait, que dan exquisitos vinos ecológicos. La más moderna es la Bodega Perinet, en Morera de Montsant, con sus viñas asentadas sobre terrazas. Empapa el vino en Cal Joc de Torroja y visita el pueblecito de Siruana con vistas a su pantano, la Sierra de Montsant y las montañas de Prades. En la Conca de Barberà has de ver el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí y comprar unos “carquinyolis” para almorzar antes de dirigirte hacia el Montblanc, a la bodega Josep Foraster, a catar sus vinos y cavas, que después compensarás comiendo en el Molí del Mallol, a ver si os sirven el azafrán y las plantas aromáticas de Aromis de la Conca.

Localidades a visitar: Cambrils, Gratallops, Torroja Del Priorat, La Morera De Montsant, L'Espluga de Francolí y Montblanc.

La ruta por los pirineros catalanes transcurre por las comarcas de L’Alt Urgell y la Cerdanya.

Esta ruta por las comarcas pirenaicas de L’Alt Urgell y la Cerdanya es especialmente interesante para familias, amantes de la gastronomía, turistas culturales, senderistas… Porque podéis hacer todo eso entre que probáis los quesos de Formatges l’Oliva, en Oliana y de La Reula Productes Làctics Artesanals del Pirineu, en Fígols d'Organyà; coméis tranquilamente en el restaurante slowfood “El Rastell” o en el restaurante del hotel gastronómico Can Boix, en Peramola… Incluso podéis llevar a los niños hasta Dinosfera, el museo de los dinosaurios, en Coll de Nargó. El tercer y último día os lleva por carretera hasta la Granja i Formatgeria de Montmelús, donde solo viven Xavi y Helena, sus artífices. A media hora está Mas Cal Gintó, en Das, una casa agrícola y ganadera familiar. Al salir podéis ir a comer al “Cerdanya Ecoresort-Restaurant Arç”, en Prullans, que es el balcón de la Cerdanya, dadas sus sensacionales vistas.

Localidades a visitar: La Seu d'Urgell, Oliana y Coll de Nargó.

Vic es el punto de partida de esta ruta.

Esta bonita ruta gastronómica transcurre por las comarcas de Osona (Lluçanès), Moianès y Bages. Parte desde Vic para ir a conocer el Consorcio del Lluçanès con sus paradas en Betara, y en Sant Boi del Lluçanès, una quesería que elabora sus productos de manera tradicional y ecológica; siguiendo por la quesería de Lluçà, con sus cabras de pastoreo pirenaicas, una raza autóctona en peligro de extinción; y terminando por la masía Soler de N’Hug, en Prats de Lluçanès, con sus vacas de leche y ovejas de carne.

Localidades a visitar: Sant Boi de Lluçanès, Prats De Lluçanès, Manresa, Navàs, Cardona, Maians e igualada.

La ruta por las tierras de Lleida es apta tanto para niños como para mayores.

Partiendo de Lleida, esta ruta es ideal para los amantes del movimiento slow tourism, pasando por Segarra, Urgell, Pla de Urgell y la Noguera, degustando los vinos de la DO Costers del Segre en sus bodegas históricas y los quesos artesanos entre visitas culturales a castillos y pueblos medievales… En coche, en bici o a pie, desayunamos en Biosca unos quesos ecológicos del Aubagueta, donde destaca el restaurante Can Solé Xic. En la Segarra os fascinarán sus castillos de frontera (como el de Florejacs o el de Pallargues), algunos de ellos localizados en el curso del río Sió y sólo visibles por el exterior, como el hermoso castillo del Aranyó. Subid a la colina de la aldea Montfalcó Murallat, para disfrutar de la panorámica antes de ir a cenar y dormir a Lleida. Intentad que os dé tiempo a ver el Palau d’Anglesola, en Pla d’Urgell; y Guimerà, Conjunto de Interés Histórico Artístico, cerca de la fortaleza de Ciutadilla.

Localidades a visitar: Lleida provincia, Manresa, Biosca, Lleida, El Palau D'anglesola, Verdú y Guimerà.

Más allá del modernismo y Gaudí, Barcelona tiene mucho que ofrecer.

Cuando pensamos en Barcelona nos imaginamos modernismo, fachadas de Gaudí… pero en las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme comprobaréis que son zonas privilegiadas para el cultivo de hortalizas y frutas, la ganadería y los vinos de la DO Alella, con el Montnegre, el Montseny y la cordillera de Marina como fondo pictórico.

Aprovechad los restaurantes slowfood localizados en el Vallès Oriental como “Esbiosfera Restaurant Ecovegetarià” (Cardedeu), “Restaurant Terra” (Llerona), “Restaurant Vinòmic” (Garriga) o El Artesanal (Granollers). Con esa filosofía ecológica, recorred el Parque Natural del Montnegre o el Parque Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera por la Unesco. El último día empieza por la cooperativa agroecológica de La Magalla, en Cabrera de Mar. Otra del estilo es Petir Bané, en Vilassar de Mar… Y en Tiana se sitúa la bodega Quim Batlle, de la D.O. Alella. Seguidamente podéis comer en Cabrils, bien cerquita, en “Tempo de l’Hort”, antes de ir a visitar la Cartuja de Montalegre, Bien de Interés Cultural de 1405.

Localidades a visitar: Lloret de mar, Palafolls, Calella, Vallgorguina, Canyamars, Granollers, Cabrera De Mar, Vilassar de Mar y Tiana.

Ela ruta por las Terres del Ebre conocerás las zonas menos conocidas de la región.

El río Ebro guía este fotogénico recorrido en coche por las comarcas de la Ribera d’Ebre y el Baix Ebre, las partes menos conocidas de las Terres de l’Ebre. Todo empieza en Flix, donde podréis disfrazaros de apicultores en Somper, el proyecto apícola y oleicultor ecológico de Nuria y Lluís. En Vinebre os espera el Molí de Rué, que produce aceites y vinos bajo la DO Tarragona. Podéis comer en el Hostal Gastronòmic La Creu”, en Móra d’Ebre, y luego ir al pueblo de Miravet y a su castillo templario, navegar en piragua o en barca… o en laud, cuando lleguéis al Baix Ebre, en la villa de Benifallet.

El siguiente día quedan por delante otras tres explotaciones en Rasquera, a pie de la sierra de Cardón: la Formatgeria Laura, Biopaumerà, que elabora vinos y aceites de viñas y olivos centenarios propios, frutas y productos de la huerta; y Los Bordissets de la Rafela, cuyas vacas pacen en total libertad. En El Perelló, las Bodegas Lo Grial han recuperado la tradición vitivinícola de la zona y comeréis genial en Mas d’en Curto. Luego podéis ir a probar el vino premiado internacionalmente de Terra de Burgans. Un chapuzón para culminar en las playas de l’Ampolla o de l’Ametlla de Mar o en el Delta del Ebro no es mal broche final.