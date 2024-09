Ángel Cristo explicó en 'De Viernes' por qué ha vendido las fotos del rey, lanzó un aviso y desveló si tiene más material

El idilio entre Ángel Cristo y De Viernes es cada vez mayor. El programa le concedió ayer casi todo su tiempo para que explicase por qué ha vendido a una revista holandesa las fotografías en las que se ve a su madre, Bárbara Rey, besándose con Juan Carlos I.

Esa fue, de hecho, la primera pregunta que se le hizo en un plató que cada vez le resulta más familiar: por qué publica ahora, 30 años después de que fueran tomadas, las imágenes que confirman la infidelidad del emérito.

“Son 30 años callado”, expresó el invitado, que dice ser el autor del explosivo reportaje gráfico con el que supuestamente se chantajeó al jefe del Estado. Y lanzó una advertencia a su familia: “Hay que pensar que si decido hablar después de 30 años es porque pienso llegar hasta el final”.

“No pienso permitir que sigan diciendo que miento. Son fotos que hice yo, así que son mías, y se hicieron en mi casa por encargo de mi madre para arreglarse la vida a través de un chantaje al rey de España”, prosiguió.

La otra gran pregunta es si Cristo guarda más material, pues se sabe que también se filmaron vídeos (poco nítidos) y se grabaron conversaciones e incluso encuentros sexuales.

El entrevistado confirmó que tiene “pruebas”, pero no aclaró si dispone de otros documentos comprometidos. “A la hora de ir a juicio es cuando se utilizarán las pruebas. Hay pruebas, testigos y grabaciones. No hay más fotos porque hubo un robo en mi casa y quedaron esas fotos. Yo he hecho copias de las fotos, de los vídeos y de los audios porque ella me lo ha encargado”.

Bárbara Rey ha anunciado que demandará a su hijo por la difusión de este explosivo contenido que ha visto la luz en la revista holandesa Privé.

Según Espejo Público, Cristo habría percibido 150.000 euros por las imágenes. La periodista Silvia Taulés rebaja mucho la cifra hasta los 2.500 euros.