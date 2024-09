'The Last of Us' lanza un impactante teaser y presenta a los nuevos fichajes de su temporada 2 en Max

Coincidiendo con el Día de The Last of Us, que se celebra este 26 de septiembre, HBO Max ha lanzado un primer avance con algunos de los momentos más impactantes que se producirán en la segunda temporada de la serie, prevista para 2025.

Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

Además de la pareja protagonista, los próximos capítulos también contarán con la participación de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también formará parte del reparto como actriz invitada.

Ninguna otra serie de HBO ha tenido un estreno tan potente como The Last of Us. Su temporada 2 se estrenará en algún momento de 2025.