Max avanza su arsenal de series: de 'El caballero de los Siete Reinos' a lo nuevo de 'The Last of Us' y 'The White Lotus'

Una vez acabada la temporada 2 de La casa del dragón, y aprovechando el escaparate de su último capítulo, Max ha lanzado una promo en la que avanza los estrenos más destacados que llegarán a su catálogo en la segunda mitad de 2024 y a lo largo de 2025, con títulos como El caballero de los Siete Reinos, The Last of Us y The White Lotus como grandes reclamos.

El spot arranca con las series más próximas en estrenarse en la plataforma, como la nueva El Pingüino de DC (20 de septiembre), Dune: La profecía del universo cinematográfico Dune (noviembre), la temporada 3 de Industry (12 de agosto), la cuarta y última de La amiga estupenda (10 de septiembre) y la docuserie Locos por los monos (19 de agosto).

A continuación llega el plato fuerte con el primer vistazo a nuevas ficciones de la factoría HBO, incluyendo la próxima adaptación de George R. R. Martin El caballero de los Siete Reinos o la precuela del universo IT de Stephen King, It: Welcome to Derry. También avanzan The Franchise y Duster, entre otras.

Por último, Max muestra las primeras imágenes de las nuevas temporadas de algunas de sus grandes marcas, desde la temporada 2 de The Last of Us hasta la tercera de The White Lotus, sin obviar lo nuevo de And Just Like That y La vida sexual de las universitarias.