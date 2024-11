Chloe DelaRosa se aferra al “poderío” de Lola Flores para ganar Eurovisión Junior: “Fue la primera española en rapear”

Chloe DelaRosa se encuentra más que preparada para subirse al escenario de Eurovisión Junior, festival que este sábado 16 de noviembre acoge la Caja Mágica de Madrid en lo que será el regreso del certamen a España 55 años después, y que se podrá seguir en directo desde las 18:00 horas a través de La 1 de TVE. Con tan solo 9 años, esta extremeña que se define así misma como “cantista” [de cantante y artista] representará a nuestro país con su tema Como la Lola, donde rinde homenaje, entre otras estrellas de la música, a La Faraona.

¿Pero cómo ha llegado alguien tan joven a una leyenda como Lola Flores? “La conocí gracias a su hija, porque nosotros escuchamos mucha música de todo, de muchísimos artistas, y una vez estábamos escuchando a Rosario Flores y nos apareció un vídeo de Lola Flores. Y a mí me encanta Lola Flores, porque fue la primera artista española en rapear. También cantaba copla, flamenco... y es que tenía mucho poderío. Cuando se subía al escenario es que tenía mucho arte”, desvela DelaRosa a verTele, un día antes de su puesta de largo en el festival.

Pero Como la Lola no es solo un tributo a Lola Flores. En el tema, Chloe también reconoce a otras cantantes femeninas, como Rosalía, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, o Karol G, a las que, asegura, que algún día le gustaría conocer: “Son un referente y a mí me encantan”, señala la pequeña, desvelando el permiso que le dieron en el colegio para faltar estos días y la gran fiesta de despedida que le hicieron en la escuela sus amigos y compañeros antes de poner rumbo a Madrid.

En la capital, Chloe DelaRosa ya ha tenido, además de una “pijama party” con el resto de participantes -con “guerra de almohadas” incluida- una semana de ensayos en los que asegura que todo va sobre ruedas, por lo que ha podido dejar los nervios a un lado: “Me da pena irme del escenario porque es que es tan bonito que cuando entras, y lo ves todo, ya no te quieres ir”, describe la artista, que actuará en la final en décima posición. Un puesto desde el que intentará llevarse la victoria, con un solo deseo: “Me haría muchísima ilusión subirme al escenario cantando otra vez la canción, ya con todos los niños, las lágrimas en los ojos... Eso es emocionante”, afirma.

De lograrlo, Chloe DelaRosa, que ha prometido celebrarlo con una "chloquetada" de croquetas de jamón para todo el mundo, daría a España su segundo triunfo en Eurovisión Junior exactamente cuando se cumplen 20 años del éxito de María Isabel en el festival. Un hito que la joven tiene muy presente: “Fue flipante. Lo hizo superbien”, dice sobre la onubense. “A mí me gusta mucho el Antes muerta que sencilla. Siempre la ponemos en las fiestas y lo hemos dado todo”.

¿Cómo estás viviendo estos días previos al festival? ¿Hay nervios?

No tengo nervios, la verdad. Yo lo que tengo es muchas ganas de darlo todo en la Caja Mágica. Mis bailarinas sí que están un poco nerviosas, pero yo les digo que no se tienen que poner nerviosas, porque lo vamos a hacer genial y que seguro que le va a gustar mucho a la gente.

Has tenido ya tus primeros ensayos ¿no? ¿Cómo te ha ido?

Sí, ya hemos hecho el segundo. Hemos empezado tempranito, la verdad, y muy bien. Al principio, estaba un poco cansada pero luego me he venido arriba y lo he dado todo.

¿Impone mucho el escenario de Eurovisión? ¿Es muy grande?

A ver, está chulísimo. Yo siempre me he querido subir a un escenario así, me hacía mucha ilusión. Hay un montón de flores y me encanta. A mí me da pena irme del escenario porque es que es tan bonito que cuando entras, y lo ves todo, ya no te quieres ir. Y hay muñequitos de cartón [imitando al público], porque todavía no está la gente en el recinto, y son supergraciosos porque los hay con las manitas de cartón levantadas. Hay de todo, está chulísimo.

¿Y cómo has hecho esta semana con el cole?

No puedo ir al cole porque estamos en la semana de Eurovisión y porque yo el cole no lo tengo aquí, lo tengo en mi pueblo, Guareña [Extremadura]. La verdad es que no me han mandado deberes porque tengo que estar ahora concentrada en Eurovisión. Mi profesora es superbuena conmigo y me ayuda un montón. Tengo muchas ganas de volver al cole para ver a mis compañeros, porque se despidieron de mí superbien, superguay. Me hicieron una fiesta de despedida con un montón de regalos, una pancarta, dibujos... Me encantó.

¿Qué tal con los participantes de otros países? ¿Habláis mucho entre vosotros?

Sí, tenemos un grupo todos en WhatsApp. Hablamos en inglés, claro. Yo me me comunico muchas veces con ellos, pero más que en WhatsApp me comunico en persona, porque es que en WhatsApp el problema es que se escriben un montón de cosas y no me da tiempo a ver todos los mensajes. Hoy, por ejemplo, no he cogido el móvil en todo el día.

Has tenido la oportunidad de conocerlos esta semana, ¿no?

Sí, hombre, los he conocido a todos. Y me he peleado con ellos con las almohadas, porque tuvimos una pijama party, que la organizó el italiano. Había almohadas y nos estuvimos peleando todos con las almohadas y lo que se había formado ahí no era normal.

¿Y quién ganó?

Todos... Pero yo tiré a los niños al suelo, porque iba con cuatro almohadas y les hacía así y así [gesticula con los brazos] y les noqueaba [Risas].

Estuviste también con Soleá (Eurovisión Junior 2020), con Levi Díaz (2021) y con Carlos Higes (2022)...

Me encantó conocerla y conocerlos. Lo pasé superbien y a Soleá, que no la había conocido, me hizo muchísima ilusión.

¿Y te dieron algún consejo?

Pues Soleá me dio un consejo muy bonito y los niños, a los que conocí en Vitoria [en el FesTVal], también. Tengo un grupo hecho por WhatsApp con mis bailarinas y Carlos donde estamos hablando todos los días.

En tu canción rindes homenaje a Lola Flores. ¿Cómo la conociste?

Pues yo la conocí gracias a su hija, porque nosotros escuchamos mucha música de todo, de muchísimos artistas, y una vez estábamos escuchando a Rosario Flores y nos apareció un vídeo de Lola Flores. Y a mí me encanta Lola Flores, porque fue la primera artista española en rapear. También cantaba copla, flamenco... y es que tenía mucho poderío. Cuando se subía al escenario es que tenía mucho arte.

Y ahora que le haces este tributo, ¿te ha llegado algún mensaje de sus hijas, Lolita o Rosario?

Yo tengo muchas ganas de verlas, porque yo he ido a muchos conciertos de Rosario, me gusta mucho su música y estamos todo el día escuchándola en casa.

¿Te gustaría conocer a Rosalía, a la que también homenajeas en la canción?

Hombre, claro. Y me encantaría conocer a la Taylor y a la Karol... Hombre, es que son un referente y a mí me encantan.

La actuación de María Isabel fue flipante, lo hizo superbien. A mí me gusta mucho el 'Antes muerta que sencilla' Chloe DelaRosa

¿Sabes que este año es el 20 aniversario de la victoria de María Isabel en Eurovisión Junior? ¿La conoces?

Sí, la verdad que a mí me gusta mucho el Antes muerta que sencilla. En el autobús hemos estado poniéndola y la hemos estado bailando y siempre la ponemos en las fiestas y lo hemos dado todo

¿Y has visto su actuación en Eurovisión Junior?

Claro que la he visto y es flipante. Lo hizo superbien.

Estuviste hace unos días en La Revuelta y lo hiciste muy bien. ¿Te gustó la experiencia?

A mí me encantó, es que nosotros vemos mucho La Revuelta en casa. Y me llevé el perrito de Broncano, una camiseta de La Revuelta, me llevé ramos de flores, me pusieron un camerino con un montón de comida superrica... Yo me lo pasé de categoría, estuvo superguay.

No estabas nerviosa, ¿no?

No. Conocí también al Hombre Mágico y me hizo muchísima ilusión, porque yo le hago más caso al Hombre Mágico que a mis padres.

¿Y qué tal es Broncano?

Yo es que lo conocí en la Sala Fitz [durante la presentación de temporada de TVE] y le dije que yo quería ir a La Revuelta. Estábamos grabando un programa y me dijo: “Veniros a La Revuelta”. Y un día antes de que pasara eso, fuimos a ver la puerta de La Revuelta y yo quería dejarle un regalito y un cartelito, pero no podía porque no llevaba nada encima. Y ya solo ver la puerta, me hizo superfeliz ese momento, porque siempre he querido ir ahí. Pues al final he ido y me ha encantado la experiencia.

¿Cómo llevas la fama? ¿Te paran mucho cuando vas por la calle para pedirte fotos y autógrafos?

Pues hay mucha gente que me conoce y a mí eso me encanta, porque conozco a mucha gente nueva y son supersimpáticos conmigo. Muchas veces me regalan muchas cosas y a mí me encanta.

¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión, de esto de ser 'cantista'?

¡Cantante y artista! [Risas] Pues lo que más me gusta a mí es cantar y disfrutarlo, porque a mí me gusta mucho. Me lo paso súper bien. Y luego en el escenario es que lo damos todo, me lo paso de categoría.

Después de Eurovisión Junior, ¿quieres seguir dedicándote a la música?

Hombre pues claro, es que yo lo tengo muy claro y de mayor quiero ser cantante y artista y lo voy a dar todo.

¿Qué significaría para ti ganar Eurovisión? ¿Qué es lo que más ilusión te haría de ganar el festival?

Ay, pues a mí me haría muchísima ilusión subirme al escenario cantando otra vez la canción, ya con todos los niños, las lágrimas en los ojos... Eso es emocionante. Es que yo soy muy de ver Eurovisión con mi familia. Lo vemos todos los años, Eurovisión Junior y el Benidorm Fest también. Siempre lo vemos y hacemos una mini fiesta con patatas y todo, y lo pasamos súper bien.

¿Y qué tienes pensado hacer si el sábado logras ganar Eurovisión?

A ver, hombre, una fiesta por supuesto, claro... Y bueno, a lo mejor ir a celebrarlo a algún lado con mi familia y mis amigos. También le daría las gracias a RTVE por darme esta oportunidad y a mi familia y a vosotros [la prensa] por todo vuestro apoyo.