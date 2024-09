Hiba Abouk, de “no estar en sus planes” a ser favorita en 'MasterChef': “Hay que estar preparado psicológicamente”

Si hay una participante que está destacando en la actual edición de MasterChef Celebrity es Hiba Abouk, que encadena dos programas como la mejor 'cocinillas' para los jueces de TVE y buscará en la tercera emisión, prevista para este lunes 23 de septiembre en La 1, revalidar su etiqueta de favorita en este arranque del formato. Un proyecto televisivo al que le costó dar el 'sí', pues no planeaba cruzar la barrera al lado del entretenimiento en un espacio de telerrealidad.

“Me lo pensé un poquito porque jamás había entrado en mis planes hacer un reality, pero como me gusta tanto cocinar dije '¿por qué no?', pensé que igual era el momento”, comenta la actriz en una entrevista concedida a verTele y más medios en el marco del FesTVal 2024, antes del inicio oficial de la temporada. Su motivación: aprovechar su regreso a España para “que la gente conociera otra faceta mía, algo más de mí”.

Hiba, a la que este 2024 hemos visto también en la serie Eva & Nicole de Atresplayer, reconoce que no era fiel seguidora de MasterChef. Sin embargo, sí asegura que sabía perfectamente a qué tipo de presión podía estar expuesta y no duda en afirmar que “hay que estar preparado psicológicamente”. “Entras sabiendo que MasterChef es un programa de entretenimiento y de cocina. Quien entre pensando que es sólo un programa de cocina... no es verdad. Sabes a lo que vas”.

“Se dan unas situaciones tan extremas, que uno está exhausto y puede saltar porque son muchas horas”, comenta, al tiempo que destaca que no ha habido “malos rollos” entre el grupo de este año y que ha “descubierto personas maravillosas”.

Además, y preguntada sobre cómo gestiona estar en el ojo del huracán mediático por su vida personal, afirma que “lo llevo bien porque las cosas hay que llevarlas bien. A menos que te toque una enfermedad, todo lo demás tiene solución y todo lo demás se torea. Son gajes del oficio”.

Cuando te llegó la propuesta para participar en 'MasterChef', ¿te lo pensaste mucho?

Me lo pensé un poquito porque jamás había entrado en mis planes hacer un reality, pero como me gusta tanto cocinar dije '¿por qué no?', pensé que igual era el momento. Estaba de vuelta en España, había estrenado la serie [Eva & Nicole], estaba otra vez 'en el juego' y tenía ganas de que la gente conociera otra faceta mía, que conociera más de mí.

Ahora que has vivido la experiencia, ¿entiendes las críticas al formato?

Bueno, hay que entenderlo todo. Lo crítico positivo y lo crítico negativo. Para mí todo es bienvenido y aceptable, mientras no sea destructivo ni haya maldad en esas críticas. En MasterChef sales de tu zona de confort porque no nos dedicamos a la cocina profesionalmente y estamos ahí expuestos, hay 50.000 cámaras alrededor tuya, las pruebas son muy difíciles, los timing también... Hay que estar preparado psicológicamente.

¿Ha habido muchos malos rollos en esta edición?

No creo que se hayan dado malos rollos como tal. Lo que pasa es que se dan unas situaciones tan extremas, que uno está exhausto y puede saltar porque son muchas horas y hay mucha convivencia. Yo particularmente no he vivido ningún mal rollo, y me lo he pasado teta. Ha sido como una gran masterclass de cocina durante varias semanas, en las que además he coincidido con chefs maravillosos, con un grupo encantador que no tiene nada que ver conmigo, y he descubierto personas maravillosas.

Obvio que hay situaciones tensas, y hay gente que las sabes manejar mejor. Va en función de las personalidades. Se veía la actitud de gente mucho más adulta, en la que me incluyo, o una señora como Cristina Cifuentes o un señor como Francis Lorenzo, que ante cualquier situación... otra persona más joven se pone más atacada. Es normal por la experiencia y la sabiduría.

¿Has sentido que se busca mucho el show, como han dicho algunos participantes que han pasado por el programa?

Es que es un programa, y obviamente tiene que haber show. Ahí no hay ningún problema. Obviamente, entras sabiendo que es un programa de entretenimiento y de cocina. Quien entre pensando que es sólo un programa de cocina... no es verdad. Sabes a lo que vas.

¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de 'MasterChef'?

Para mí la experiencia ha sido maravillosa. Me gusta mucho cocinar, cocino desde siempre, es una cosa que he ido aprendiendo sola. Fui autodidacta desde que me fui de casa, me gusta mucho la gastronomía, me gusta mucho salir a comer fuera y pese a que no entraba en mis planes concursar en ningún programa de televisión, MasterChef sí que lo veía y decía: “Bueno, este programa sí podría ser porque me encanta cocinar y creo que estaría muy bien mostrar una parte de mí que la gente no conoce”.

Es tu primera vez en un programa y coincide con un momento mediático que ni te esperabas. ¿Cómo lo estás viviendo?

Lo llevo bien porque las cosas hay que llevarlas bien. A menos que te toque una enfermedad, todo lo demás tiene solución y todo lo demás se torea. Son gajes del oficio y las circunstancias que me han tocado, pero yo mientras tenga salud y mis hijos estén bien y sean felices, va todo bien.

Le estás restando importancia a lo que está pasando en la prensa del corazón...

Absolutamente, es que no la tiene. A mí me interesan mis hijos, mi familia, mi trabajo, eso es lo único que me interesa ahora mismo.

¿Has tenido a un concursante referente?

No he sido muy seguidora, no he visto muchas ediciones, la verdad. Empecé a verlas un poco cuando tomé la decisión de entrar en MasterChef.

Escassi fue el segundo finalista de la edición pasada. ¿Le has pedido algún consejo?

No. Y me gustaba más Laura Londoño, fíjate. No le he pedido ningún consejo porque para eso ya tenía a chefs y amigos (...) Antes de empezar, hablé con Lorena Castell, que es muy amiga mía, y también con María Escoté. Con Álvaro no hablé antes del concurso. Hemos comentado alguna cosa del programa, pero la verdad es que de la experiencia de MasterChef no hemos hablado mucho.

Tras esta experiencia, ¿con qué plato vas a quedar bien cuando vayan comensales a vuestra casa?

Yo con algo de cocina tradicional, cualquier guiso. Soy la reina de los guisos.