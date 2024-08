Alba Carrillo vuelve a criticar a Ana Rosa por haber hecho “alarde de un machismo encarnizado” con ella en Mediaset

Alba Carrillo ha vuelto a cargar contra Ana Rosa Quintana. Como viene siendo habitual desde su salida de Mediaset, la ahora colaboradora de TVE ha criticado con dureza a la presentadora de TardeAR poco antes de su retorno a la primera línea televisiva, con el comienzo de temporada del magacín este mismo lunes 26.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a El Mundo, donde asegura sentirse descreída con respecto al mundo de la pequeña pantalla: “En la televisión todo es sálvese quien pueda y da igual los cadáveres que dejes”. Así responde cuando le preguntan si el medio es “una jungla”.

“La verdad es que siempre había defendido que no y que había gente de fiar, pero ahora... De toda mi carrera profesional he sacado dos amigas de verdad, Rocío Carrasco y Estela Grande. Dos en casi 20 años”, afirma, antes de señalar a otro excompañero. “Cuando me pasó todo el tema de Ana Rosa Quintana y entró ahí Miguel Ángel Nicolás, que para mí era prácticamente familia, me di cuenta de que vivía en un mundo utópico respecto a la televisión y las personas. Al final, todo el mundo cuando ve las barbas de su vecino cortar pone las suyas a remojar”.

“Ana Rosa no ha sido una decepción porque nunca confié en ella”

Sobre la periodista y presidenta de Unicorn Content vuelve a ser directa en sus juicios. “Ana Rosa no ha sido ninguna decepción porque nunca confié en ella, más allá de que era mi jefa y me pagaba”, agrega Carrillo sobre la que fuera su jefa.

“Le tenía respeto porque no conocía lo que era capaz de hacer. No hablo de que fuera una secuaz de Mediaset para despedirme, sino de que nos hizo pasar a mí y a mi familia unas navidades infernales con el tema Jorge Pérez”, explica, remitiéndose al affaire con el exguardiacivil y ganador de Supervivientes 2020, con quien tuvo un escarceo en una fiesta de Navidad de la productora, que dio semanas de contenido a sus programas.

Considera que Quintana hizo “alarde de un machismo encarnizado y un cinismo editorial fuera de todo control” en su gestión de este escándalo. “Tú no puedes ser la productora, el brazo ejecutor y la que explota el tema, pero luego querer quedar bien ante los telespectadores, decir que esto no tendría que haber salido nunca y que en la próxima cena vas a vetar los móviles”.

“Seguimos con el machismo de la robamaridos y la golfa”

“Si hubiera querido”, prosigue sobre Quintana, “ella podría haber censurado ese tema y nunca se hubiera sabido”. “Ella sabe muy bien qué cosas elige para su programa y a qué amigos y familiares protege escondiendo vídeos y temas. Si eres liberal, tienes que serlo con todo el mundo, y si quieres mostrar la parte trasera del teatro, que sea para todos también. Yo lo que quiero es igualdad. Pero, nada, me lie con un casado, a mí me despidieron y el infiel ahí sigue colaborando y cobrando”, prosigue Carrillo, recordando la presencia de Pérez de nuevo en Supervivientes All Stars, durante este verano.

“Seguimos con el machismo de la robamaridos y la golfa”, lamenta. “Ahí está Jorge Pérez en la isla con Mediaset y yo, como fui la manzana de la tentación, a la calle. Esa etiqueta de puta ya va a ser muy difícil quitármela”.