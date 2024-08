Aplausos a Álex Corretja por su entrevista a Alcaraz tras caer en la final de los Juegos Olímpicos ante Djokovic

La final de tenis masculina entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo este domingo un protagonista en el plano extradeportivo. Se trata de Álex Corretja, que ha acaparado los aplausos de los espectadores por el impecable trato que dio al deportista español en Eurosport después de que el murciano se rompiera ante las cámaras al caer derrotado por el serbio y no conseguir el ansiado oro.

Apenas unos segundos después de finalizar el igualadísimo encuentro, que acabó con victoria para Nole por un doble 7-6, Eurosport pudo hablar con Alcaraz y palpar sus primeras sensaciones a pie de pista en la Philippe Chatrier de la capital francesa. “Dar el 100% y perder frente a un incomesurable Djokovic imagino que es algo de sentir: 'He dado todo lo que tenía y no he podido más'. Enhorabuena, ánimos estamos contigo”, se limitó a decir Álex Corretja, comentarista del tenis para la cadena de pago, nada más empezar a hablar con él.

Alcaraz intentó entonces responder, viéndose desbordado por unas desconsoladas lágrimas que el extenista catalán no dudó en respetar: “Tómate tu tiempo, Carlitos”, le hizo saber mientras lo animaba con una palmada y el público en la pista alternaba su ovación al campeón olímpico con aplausos de ánimo para el segundo clasificado.

La empatía de Alex Corretja con Alcaraz

“Situación lógica de Alcaraz... ¡Guau! Muchísimos nervios en pista, mucha tensión, mucha emoción, que la deja sacar y florecer ahora Alcaraz, que ha dado todo lo que tenía. Me parece que ha sido una exhibición no sólo tenística, sino de juego”, prosiguió Corretja, dejando tiempo al joven para que se recuperara.

Al ver que ya había conseguido recomponerse, el comentarista optó por no presionar más al tenista y le invitó a que dijese lo que quisiera: “Di lo que sientas”, señaló. “Es complicado, hemos luchado en un partido de casi tres horas con dos tie breaks, hemos tenido las opciones que hemos tenido y no las hemos aprovechado. Al final jugar contra Djokovic nunca es fácil, ha dado un nivel muy alto y en esos momentos difíciles él ha dado un plus más que yo no he podido conseguir, se ha adelantado y también se merece esta oportunidad. Duele perder de la manera que he perdido pero me voy con la cabeza alta de saber que lo he dado todo”, concluyó el murciano, al que quiso despedir Corretja para que terminara de recuperarse.

Corretja volvió a entrevistar a Alcaraz, ya recuperado

Más tarde, tras su paso por el podio donde se colgó esa preciada medalla de plata, Carlos Alcaraz volvió a plantarse ante las cámaras de Eurosport, ya más recuperado. Alex Corretja pudo entonces entrevistar con normalidad al tenista: “Me alegra verte con esta sonrisa y la medalla de plata colgada en tu cuello. Imagino que ahora lo pones en valor y lo puedes apreciar. Te hemos entendido antes, no te preocupes, toda España está contigo. Muchas gracias”, empezó diciéndole.

“Antes las sensaciones eran difíciles, eran jodidas y al final nunca quieres perder, siempre quieres dar lo mejor y llevar lo mejor para España. Pero estoy con la cabeza alta, valorando cada momento, valorando la medalla de plata, que al final esto no se gana todos los días. Y subiendo en el medallero a España y aportando nuestro granito de arena. Para mi carrera y mi vida este es un momento muy bonito y especial”, respondió el joven ante Corretja, que acaparó los elogios de la audiencia por su gran ejercicio de humanidad y empatía.